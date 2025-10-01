 / Eventi

Aperta la campagna abbonamenti per la stagione "Teatro nelle Valli Bormida"

Realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo con i Comuni di Spigno Monferrato (AL), Monastero Bormida (AT) e Cortemilia (CN)

Teatro nelle Valli Bormida è una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.

Con il titolo Che spettacolo! prende il via la nuova stagione 2025/2026: un riconoscimento importante che, con l’avvio del nuovo triennio di progettualità sostenuta da Piemonte dal Vivo, conferma la qualità del lavoro svolto nelle aree interne del Piemonte in questi anni.

Un’estensione che comporta certamente un aumento dell’impegno organizzativo, ma che apre anche a nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo territoriale. Alla guida del progetto, ancora una volta, c’è un gruppo di lavoro motivato che ha scelto di puntare sulla diversità dei linguaggi (prosa, danza, musica, teatro comico e civile), sul coinvolgimento delle comunità locali e sul rischio culturale come motore di crescita e di dialogo con il pubblico.

Tra i nomi in cartellone: Andrea Bosca, Corrado Tedeschi, Claudia Marsicano, Serena Balivo, Gian Luigi Carlone (fondatore della Banda Osiris), insieme ad altri importanti ospiti del panorama teatrale italiano. 

IL CARTELLONE

18 ottobre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale
La catena – con Andrea Bosca (BAM Teatro) 

9 novembre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale – prima nazionale
Cartone – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri) 

15 novembre 2025 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
Partenza in salita – con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi 

16 novembre 2025 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi
Partenza in salita – con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi 

22 novembre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

Chiudo gli occhi e penso a teMusical di e con Andrea Bottero 

20 dicembre 2025 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi
Come se niente fosse – con Davide Grillo (Teatro Metastasio di Prato) 

21 dicembre 2025 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
Come se niente fosse – con Davide Grillo (Teatro Metastasio di Prato) 

16 gennaio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale
La morte ovvero il pranzo della domenica – con Serena Balivo (Diaghilev) 

24 gennaio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

N’euv ‘d doi ross - di Oscar Barile con la Compagnia Nostro Teatro di Sinio 

7 febbraio 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi
Il giro della piazza – di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri
Produzione Associazione culturale Madame Rebiné e Manicomics Teatro

8 febbraio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale
Il giro della piazza – di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri
Produzione Associazione culturale Madame Rebiné e Manicomics Teatro 

15 febbraio 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
Il carnevale degli animali – Conservatorio G.F. Ghedini / Dispari Teatro 

7 marzo 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale
R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi – performer Claudia Marsicano, coreografia Silvia Gribaudi 

15 marzo 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi – prima nazionale
I grandi discorsi della storia – di e con Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri) 

22 marzo 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
Bibliotecari per un giorno – con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) 

28 marzo 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

La notte dei cantautori – di e con Marco D’Angeli 

11 aprile 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

I grandi discorsi della storia – di e con Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri) 

18 aprile 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi
Che poi domani piove (ancora) – Linguaggi Creativi 

25 aprile 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
La foto di Maria – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri) 

26 aprile 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

La foto di Maria – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri) 

9 maggio 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale
Supersocrates – Teatro Elettrodomestico / Atto Due 

10 maggio 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi
Supersocrates – Teatro Elettrodomestico / Atto Due 

23 maggio 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

Sotto a chi tocca - Compagnia La Torretta di Savona 

CAMPAGNA ABBONAMENTI

È già aperta la campagna abbonamenti: 5 spettacoli a €50, 3 spettacoli a €33

