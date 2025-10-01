Aperta la campagna abbonamenti per la stagione "Teatro nelle Valli Bormida"

Teatro nelle Valli Bormida è una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato (AL), il Comune di Monastero Bormida (AT), il Comune di Cortemilia (CN) e con il sostegno di Cassa di Risparmio di Asti.

Con il titolo Che spettacolo! prende il via la nuova stagione 2025/2026: un riconoscimento importante che, con l’avvio del nuovo triennio di progettualità sostenuta da Piemonte dal Vivo, conferma la qualità del lavoro svolto nelle aree interne del Piemonte in questi anni.

Un’estensione che comporta certamente un aumento dell’impegno organizzativo, ma che apre anche a nuove collaborazioni e opportunità di sviluppo territoriale. Alla guida del progetto, ancora una volta, c’è un gruppo di lavoro motivato che ha scelto di puntare sulla diversità dei linguaggi (prosa, danza, musica, teatro comico e civile), sul coinvolgimento delle comunità locali e sul rischio culturale come motore di crescita e di dialogo con il pubblico.

Tra i nomi in cartellone: Andrea Bosca, Corrado Tedeschi, Claudia Marsicano, Serena Balivo, Gian Luigi Carlone (fondatore della Banda Osiris), insieme ad altri importanti ospiti del panorama teatrale italiano.

IL CARTELLONE

18 ottobre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

La catena – con Andrea Bosca (BAM Teatro)

9 novembre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale – prima nazionale

Cartone – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri)

15 novembre 2025 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

Partenza in salita – con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi

16 novembre 2025 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi

Partenza in salita – con Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi

22 novembre 2025 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

Chiudo gli occhi e penso a te – Musical di e con Andrea Bottero

20 dicembre 2025 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi

Come se niente fosse – con Davide Grillo (Teatro Metastasio di Prato)

21 dicembre 2025 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

Come se niente fosse – con Davide Grillo (Teatro Metastasio di Prato)

16 gennaio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

La morte ovvero il pranzo della domenica – con Serena Balivo (Diaghilev)

24 gennaio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

N’euv ‘d doi ross - di Oscar Barile con la Compagnia Nostro Teatro di Sinio

7 febbraio 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi

Il giro della piazza – di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri

Produzione Associazione culturale Madame Rebiné e Manicomics Teatro

8 febbraio 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

Il giro della piazza – di e con Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri

Produzione Associazione culturale Madame Rebiné e Manicomics Teatro

15 febbraio 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

Il carnevale degli animali – Conservatorio G.F. Ghedini / Dispari Teatro

7 marzo 2026 – Monastero Bormida, Teatro Comunale

R.OSA – 10 esercizi per nuovi virtuosismi – performer Claudia Marsicano, coreografia Silvia Gribaudi

15 marzo 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi – prima nazionale

I grandi discorsi della storia – di e con Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri)

22 marzo 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

Bibliotecari per un giorno – con Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris)

28 marzo 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

La notte dei cantautori – di e con Marco D’Angeli

11 aprile 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

I grandi discorsi della storia – di e con Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri)

18 aprile 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi

Che poi domani piove (ancora) – Linguaggi Creativi

25 aprile 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

La foto di Maria – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri)

26 aprile 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

La foto di Maria – di Paolo La Farina (Orizzonte ETS / ReteTeatri)

9 maggio 2026 – Cortemilia, Nuovo Teatro Comunale

Supersocrates – Teatro Elettrodomestico / Atto Due

10 maggio 2026 – Spigno Monferrato, Teatro Franco Vasconi

Supersocrates – Teatro Elettrodomestico / Atto Due

23 maggio 2026 - Monastero Bormida, Teatro Comunale

Sotto a chi tocca - Compagnia La Torretta di Savona

CAMPAGNA ABBONAMENTI

È già aperta la campagna abbonamenti: 5 spettacoli a €50, 3 spettacoli a €33