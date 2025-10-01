 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 01 ottobre 2025, 20:00

Corsi di percussioni e danza afro: un viaggio nel cuore del ritmo e della cultura

  Ritornano alla Scuola APM i corsi di percussioni e danza afro, un'occasione unica per scoprire e approfondire le tradizioni musicali e coreutiche dell'Africa occidentale. Open Day lunedì 6 ottobre.

Corsi di percussioni e danza afro: un viaggio nel cuore del ritmo e della cultura

A partire dal 13 ottobre 2025 si potrà intraprendere un percorso sensoriale-culturale guidato da Moussa Sanou polistrumentista e compositore del Burkina Faso e da Loredana Potenza insegnante specializzata in danza di matrice africana, entrambi professionisti certificati.

I corsi sono strutturati per accogliere tutti, dai principianti assoluti a coloro che desiderano perfezionare le proprie competenze.

corsi di percussioni si concentreranno sullo studio delle poliritmie del djembe, strumento millenario fondamentale nella cultura musicale africana. L'obiettivo è fornire una base tecnica e teorica, che permetterà di comprendere e riprodurre alcuni complessi e affascinanti ritmi tradizionali.

corsi di danza afro offriranno un'immersione completa nei movimenti e nelle espressioni corporee tipiche di questa disciplina. La presenza della musica eseguita dal vivo renderà, inoltre, l’esperienza unica e autentica: la sinergia tra musica e movimento eleva l'esperienza di apprendimento a un livello superiore, rafforzando la coordinazione e la consapevolezza corporea.

 OPEN DAY lunedì 6 ottobre 2025.  

Orario lezioni: percussioni, lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 danza afro, lunedì dalle ore 19.45 alle ore 20.45

Gli strumenti percussivi saranno messi a disposizione dal docente.

Per ulteriori informazioni tel. 347 4092916 e per procedere con l'iscrizione contattare la segreteria APM (apm@scuolaapm.it – tel.0175 47031)


 

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium