Corsi di percussioni e danza afro: un viaggio nel cuore del ritmo e della cultura

A partire dal 13 ottobre 2025 si potrà intraprendere un percorso sensoriale-culturale guidato da Moussa Sanou polistrumentista e compositore del Burkina Faso e da Loredana Potenza insegnante specializzata in danza di matrice africana, entrambi professionisti certificati.

I corsi sono strutturati per accogliere tutti, dai principianti assoluti a coloro che desiderano perfezionare le proprie competenze.

I corsi di percussioni si concentreranno sullo studio delle poliritmie del djembe, strumento millenario fondamentale nella cultura musicale africana. L'obiettivo è fornire una base tecnica e teorica, che permetterà di comprendere e riprodurre alcuni complessi e affascinanti ritmi tradizionali.

I corsi di danza afro offriranno un'immersione completa nei movimenti e nelle espressioni corporee tipiche di questa disciplina. La presenza della musica eseguita dal vivo renderà, inoltre, l’esperienza unica e autentica: la sinergia tra musica e movimento eleva l'esperienza di apprendimento a un livello superiore, rafforzando la coordinazione e la consapevolezza corporea.

OPEN DAY lunedì 6 ottobre 2025.

Orario lezioni: percussioni, lunedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30 - danza afro, lunedì dalle ore 19.45 alle ore 20.45

Gli strumenti percussivi saranno messi a disposizione dal docente.

Per ulteriori informazioni tel. 347 4092916 e per procedere con l'iscrizione contattare la segreteria APM ( apm@scuolaapm.it – tel.0175 47031)



