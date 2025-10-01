Torna il Busca Comics & Games al Parco-Museo dell'Ingenio

Il Parco-Museo dell'Ingenio di Busca si prepara ad accogliere domenica 12 ottobre la seconda edizione del Busca Comics & Games, l'evento che celebra il mondo dei fumetti, dell'animazione e del gaming.

La manifestazione, che lo scorso anno ha riscosso grande successo, offrirà ai visitatori numerosi stand gestiti da negozi specializzati e collezionisti, dove sarà possibile scoprire e acquistare fumetti, gadget e oggetti da collezione.

Momento clou della giornata sarà il contest di cosplay, dove i partecipanti si sfideranno interpretando i loro personaggi preferiti davanti a una giuria di esperti del settore. In palio numerosi premi per le migliori performance e i costumi più accurati.

L'evento, completamente gratuito e aperto a tutti, rappresenta un'occasione imperdibile per gli appassionati di ogni età di immergersi nell'universo della cultura pop e nerd.