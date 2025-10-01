Tutto esaurito per "Amleto" raccontato da Lorenzo Baravalle per i 150 anni dalla nascita

Tutto esaurito per l’appuntamento di venerdì 3 ottobre alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) con “Amleto”, un racconto di Lorenzo Baravalle, che celebra l'uomo simbolo dell’artigianato territoriale e del mobile "made in Saluzzo".

L’evento è commemorativo dei centocinquant’anni della nascita del Cavalier Bertoni, “l’Amleto”, come era chiamato attraverso la voce e le parole di un autore “di casa”, Lorenzo Baravalle, voce di podcast arrivati al primo posto nelle classifiche di ascolto (Qui Si Fa L’Italia, Atomika, Frate Mitra).

In modo pop e curioso, in cui il teatro Magda Olivero si veste a festa per ricordare l’ illustre cittadino a cui è intitolato l’ente manifestazioni e l’istituto d’arte, Baravalle ripercorrerà la storia e la vita del leggendario imprenditore del mobile artigianale, che ha dato vita e stile al comparto diventato riferimento in Italia e all’estero.

Nato a Faenza in Romagna, da un padre sarto di divise militari, giunse a Saluzzo passando prima per gli atelier di moda e di antiquariato parigini. Amleto Bertoni ha saputo, con il suo sguardo visionario, incarnare le tante e diverse eccellenze che ha visto in un territorio ricco di saper fare, manualità, lavoro e bellezza.

A 40 anni ha dato vita alla sua nuova impresa nel settore del mobile artigianale, facendola diventare un’esperienza collettiva, formando al mestiere molti giovani artigiani che aprirono in seguito botteghe e attività a Saluzzo.

La comunità vuole ricordarlo come uomo di cultura, mecenate, imprenditore lungimirante e Cavaliere del lavoro.

Lo spettacolo che ha già riscosso successo con l'anteprima venerdì 26 settembre dedicata alle scuole va ad inserirsi in una serie di eventi che Saluzzo dedica a Bertoni, che sarà protagonista a breve all’Archivio Contemporaneo (Ar.Co) in Castiglia, del percorso narrativo incentrato su artigianato, arte e lavoro, raccontato attraverso materiali, documenti e foto, messi a disposizione dalla cittadinanza, dopo la "chiamata" inerente l'iniziativa.

Info: fondazionebertoni.it - start.it