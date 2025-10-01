Savigliano: inaugurazione ufficiale per il nuovo anno accademico Unitre

Sta per cominciare ufficialmente l'anno accademico dell'Università delle Tre Età di Savigliano, Marene e Monasterolo. L'inaugurazione ufficiale dei corsi 2025/2026 si terrà venerdì 3 ottobre, alle 16, presso il Centro culturale saviglianese di piazza Nizza.

A dare lo “start” sarà la conferenza “Pirandello e le sue maschere”, a cura della responsabile dei servizi culturali dottoressa Laura Mellano.

«Per questo nuovo anno accademico sono previste oltre 100 conferenze di cultura generale e 28 laboratori di attività manuale, oltre a svariati corsi di attività psico-fisica e di lingua straniera – spiegano Mellano e Roberto Giorsino, assessore alla cultura –. Ricordiamo che l'Università delle Tre età è aperta a tutti, senza limiti d'età, e non è necessario possedere alcun titolo di studio».