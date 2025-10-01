Ad Arco il top dell'arrampicata sportiva italiana: presente il buschese Giorgio Tomatis

Il meglio dell’arrampicata sportiva italiana si incontra e si sfida sabato 4 e domenica 5 ottobre ad Arco (TN). Nel Climbing Stadium del Centro Tecnico Federale si svolgerà infatti il doppio appuntamento del Campionato Italiano Lead e Campionato Italiano Speed, evento clou della stagione agonistica 2025, che assegnerà i titoli di campione e campionessa Italiana delle due specialità.

Parteciperanno al Campionato Italiano Lead 84 atleti e al Campionato Italiano Speed 46 velocisti provenienti da tutto lo Stivale.

Saranno presenti nella competizione Lead gli azzurri appena rientrati dai Mondiali in Corea: Giovanni Placci (Fiamme Oro), che ha disputato un’emozionantissima finale Mondiale a Seul, Filip Schenk (Fiamme oro), Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito), Ilaria Scolaris (S.A.S.P. Torino), e la punta di diamante Laura Rogora (Fiamme Oro).

Sul fronte maschile la sfida sarà agguerrita fra Placci (attuale Campione in carica, nonché detentore della Coppa Italia 2024), Schenk (oro nel 2023, bronzo l’anno scorso, che in questa stagione di Coppa del Mondo si è aggiudicato il suo primo podio a Chamonix) e Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro), detentore del titolo per ben 9 edizioni e argento nel 2024.

Punteranno al podio con grinta anche Davide Colombo (Fiamme Oro), bronzo nel 2019 e nel 2022, Riccardo Vicentini (Lupi Climbing Team), detentore della Coppa Europa 2025 e Vice Campione Italiano U19, Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10) Campione Italiano U19, bronzo agli Europei, anche lui reduce dai Mondiali, però nella specialità Boulder, così come Luca Boldrini (Centro Sportivo Aeronautica Militare).