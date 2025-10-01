Atletica Mondovì - Acqua S.Bernardo con sei portacolori a Caorle per i campionati Italiani U16

In settimana sono state ufficializzate dalla direzione tecnica della Fidal Piemonte le convocazioni in vista della Kinder+Sport Cup – Campionato Italiano individuale e per regioni U16 in programma il 5 e 6 ottobre a Caorle.

Saranno ben sei (due cadetti e quattro cadette) i portacolori dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo parte della delegazione, in tutti i settori: dalla velocità alla marcia/mezzofondo, dai lanci ai salti.

Ben cinque (due in più dello scorso anno) vestiranno la maglia da “titolare” della squadra piemontese: Lorenzo Marino scenderà in pedana nel triplo, Francesco Simbula sarà impegnato sugli ostacoli alti, Noemi Bertone sui 300 piani, Sofia Musso nel lungo, Carolina Ribezzo affronterà i 3.000 di marcia. Si giocherà invece le proprie carte da individualista Lucrezia Garelli che, nel corso della stagione, ha conquistato il minimo: proprio in occasione dell’argento ai recenti campionati regionali ha scagliato alla gran misura di 33,76 mt il suo disco.

Altri due atleti sono andati vicini alla qualificazione diretta di Novara, mancandola per pochissimi centimetri o centesimi: il carrucese Manuel Suriano secondo con 32,55 metri nel disco e Cecilia Balbo che nei 300 hs si è dovuta accontentare della 3ª piazza con 48”17 (non è bastato neppure il 47”66 ottenuto a Vercelli domenica 28).

Un bel segnale che conferma la bontà del lavoro svolto dagli allenatori e certificato dalla convocazione del tecnico biancorosso Andrea Oderda, che sarà parte della delegazione regionale: un attestato di stima e fiducia.

Enrico Priale dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo: «Siamo orgogliosi di questa partecipazione così numerosa, che premia l’impegno quotidiano dei ragazzi e la professionalità del nostro staff tecnico che ha saputo coltivare un vivaio giovanile tra i migliori del Piemonte. Portare sei atleti a un appuntamento così prestigioso, in specialità diverse, è un risultato che conferma la bontà delle scelte operate in passato. Certamente siamo consapevoli che l’atletica “vera” inizia dopo questa categoria, ma gli stimoli e la voglia vengono accesi e coltivati a questa età».