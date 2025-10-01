 / Sport

Sport | 01 ottobre 2025, 10:13

Sci di fondo: Romano e Ghio con la squadra Milano Cortina 2026 in raduno a Feltre

Allenamenti nella località in provincia di Belluno dal 2 al 5 ottobre

Lorenzo Romano (foto di repertorio)

Saranno nel complesso quindici i fondisti della Squadra Milano Cortina 2026 che dal 2 al 5 ottobre affronteranno un raduno di allenamento a Feltre, in provincia di Belluno.

Il responsabile tecnico Markus Cramer ha previsto la partecipazione di Giacomo Gabrielli, Giovanni Ticcò, Andrea Zorzi, Lorenzo Romano, Davide Ghio, Aksel Artusi e Davide Negroni al maschile, di Federica Cassol, Virginia Cena, Martina Di Centa, Beatrice Laurent, Marit e Ylvie Folie al femminile. 

Insieme a loro, sono convocati a scopo riabilitativo-propriocettivo anche Simone Mocellini e Gabriele Matli.

Il raduno sarà coordinato dai tecnici Renato Pasini, Fulvio Scola, Giuseppe Cioffi e Tullio Grandelis, con la partecipazione dei fisioterapisti Barbara Bigoni e Stella Borgonovi.

Davide Ghio (foto di repertorio)

fisi

