Volley Savigliano: il vivaio biancoblu scalda i motori

Manca ormai pochissimo allo “start” della stagione ufficiale delle squadre del settore giovanile del Volley Savigliano, pronte a vivere un 2025/26 da protagoniste nelle diverse categorie in un cui saranno coinvolte.

Sarà, infatti, un’annata ricca di novità quella che attende il sodalizio biancoblù, a partire dalla “regia” organizzativa, che da ormai alcuni mesi è stata affidata a Corrado Caula, nel ruolo di Responsabile del vivaio, ma sempre con il prezioso contributo della vice-presidentessa Mirella Fiorito, che lo ha preceduto in questo ruolo.

Il principale motivo d’interesse per la nuova stagione riguarda il ritorno della Serie D regionale, che, grazie alla preziosa collaborazione dell’Rs Volley Racconigi, i biancoblù torneranno a disputare con la squadra griffata Banca Crs. A guidare il giovane gruppo sarà Claudio Piovano, coadiuvato da Matteo Giaccardi, nel ruolo di vice-allenatore.

Quindi, ecco l’Under 17, che porterà in giro per il Piemonte il nome della carrozzeria GrandaCar, disputando anche il campionato di Prima Divisione provinciale con la denominazione di Conte Gianluca Pescheria Savigliano. A guidarla sarà Federico Dimitri, con Matteo Caula come secondo allenatore e Alba Badagliacca nel ruolo di aiuto-coach.

Sarà Anahbi Sankara, invece, il tecnico della squadra Under 15, denominata Unipolsai Mellano Cristiano. Con lui, Antonio Fundone come secondo allenatore e Alba Badagliacca, sempre aiuto-coach.

Infine, l’Under 13 griffata Cierre Ferramenta sarà affidata a Barbara Boscolo e Davide Gallo, che accompagneranno nella loro crescita umana e sportiva i giovanissimi del Volley S3, insieme ad Anna Boglione e Federica Caula.

Tra le novità dell’ultima ora c’è, poi, l’investitura di Simone Serafini, coach della prima squadra di Serie A3 Credem Banca, al ruolo di Direttore tecnico del vivaio. La sua presenza sarà un supporto per i tecnici del settore giovanile e un’occasione di crescita per tutte le annate.

“Siamo molto contenti per questo nuovo inizio, perché per noi dare spazio ai ragazzi del settore giovanile resta una priorità. Con orgoglio, possiamo dire di essere tra le poche realtà in provincia a credere così fermamente sulla pallavolo maschile e ad avere una “filiera” completa, dal Volley S3 alla prima squadra. In più, in questa stagione possiamo festeggiare la novità della Serie D, raggiunta grazie all’accordo con l’Rs Volley Racconigi. Ne siamo felici, e sono personalmente felice per essere riuscito, dopo anni, a riportare nel progetto Volley Savigliano anche l’amico Claudio Piovano. Quest’avventura servirà per fare crescere dei ragazzi che hanno delle ottime qualità, mettendoli alla prova con un campionato complesso. In ultimo, siamo felici che coach Simone Serafini abbia accettato la nostra proposta di ricoprire il ruolo di Direttore tecnico, perché la sua esperienza contribuirà sicuramente ad alzare il livello delle nostre squadre” – il commento finale di Corrado Caula.



