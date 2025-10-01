Sport - 01 ottobre 2025, 18:31

Yamato Judo Boves protagonista al Trofeo Nazionale CONI con Celeste Piva

Per i ragazzi del judo piemontese è stata un’occasione di crescita, confronto e nuove amicizie

Un'esperienza indimenticabile per Yamato Judo Boves al Trofeo Nazionale CONI 2025, svoltosi nella splendida cornice di Lignano Sabbiadoro

A rappresentare il Piemonte nella categoria Esordienti A -52 kg è stata Celeste Piva, selezionata nella squadra regionale insieme ad altri giovani talenti del judo piemontese: Alla Alvi (Judo Asti), Zoporojanu Alexandru (Dojo Yama Arashi Torino), Martello Carlo Enrico (Judo Bernini Torino), Defourville Martina (Judo Club San Mauro Torinese)

Nonostante la squadra non sia riuscita a conquistare una medaglia, l'impegno, la determinazione e lo spirito di gruppo non sono mai mancati. 

I tecnici regionali Salvatore Alia (Judo Azzurro Volpiano) e Daniele Piva (Yamato Judo Boves) hanno guidato e sostenuto i ragazzi in ogni momento, con grinta, professionalità e anche qualche gesto di conforto. Dopo l’ultima gara, un meritato gelato in riva al mare ha regalato sorrisi e leggerezza a tutta la squadra.

Il Trofeo CONI si conferma un evento straordinario: migliaia di giovani atleti da tutta Italia, tecnici appassionati, un'organizzazione impeccabile e un'atmosfera unica di sport e condivisione.

Per i ragazzi del judo piemontese è stata un’occasione di crescita, confronto e nuove amicizie. Ora si torna in palestra, con il cuore pieno di ricordi e la voglia di migliorare ancora.

Yamato Judo Boves ringrazia il Coni, in particolare Marisa e Barbara delegate Fijlkam del Piemonte, gli organizzatori, i tecnici e tutti coloro che hanno reso possibile questa magnifica esperienza.

