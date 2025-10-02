"Concludere per ripartire: nuovi orizzonti di benessere" venerdì 10 ottobre al Borelli di Boves

Si concluderà venerdì 10 ottobre la rassegna promossa a Boves dalla Comunità "Ischiator e Corborant" dell'A.S.L CN1 per festeggiare i 10 anni della loro permanenza in città.

La kermesse , dal suggestivo titolo “Assaggi di benessere – quando le connessioni diventano cura e protezione per la salute”, ha preso il via il 10 aprile all’auditorium Borelli ed è proprio nell’accogliente auditorium di Boves che si terrà l’ultimo appuntamento.

Venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 20,30, al Borelli si terrà quindi l’appuntamento “Concludere per ripartire: nuovi orizzonti di benessere”, una serata con protagonista la Compagnia degli Episodi che proporrà alcune coinvolgenti letture dal titolo “Il Mondodifuori”.

Seguirà la mostra fotografica e il taglio della torta di compleanno.