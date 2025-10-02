Giornate di accoglienza all'aperto per le classi prime del Denina Pellico Rivoira

Venerdi 26 ottobre le classi prime del plesso Denina hanno sfidato il brutto tempo facendo una camminata attraverso le colline saluzzesi, conclusasi al Palazzetto dello sport di via della Croce. Qui sono stati organizzati tornei di calcetto, pallavolo e tennis tavolo che hanno visto coinvolti con entusiasmo e partecipazione gli allievi. È stato un modo per conoscersi meglio e socializzare in uno spirito di fair play.

Nella giornata di lunedì 29 è stata la volta delle classi prime dei plessi Rivoira e Pellico di vivere la giornata dell’accoglienza che i ragazzi hanno potuto trascorrere interamente all’aperto: dopo la passeggiata e il pranzo al sacco a San Leone sono stati organizzati i tornei in loco.