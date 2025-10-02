 / Attualità

Attualità | 02 ottobre 2025, 14:45

Giornate di accoglienza all'aperto per le classi prime del Denina Pellico Rivoira

Tra passeggiate sulle colline saluzzesi e tornei sportivi, gli studenti hanno vissuto momenti di socializzazione e fair play nonostante il maltempo

Alcuni momenti della giornata di accoglienza delle classi prime del plesso Pellico

Venerdi 26 ottobre le classi prime del plesso Denina hanno sfidato il brutto tempo facendo una camminata attraverso le colline saluzzesi, conclusasi al Palazzetto dello sport di via della Croce. Qui sono stati organizzati  tornei di calcetto, pallavolo e tennis tavolo che hanno visto coinvolti con entusiasmo e partecipazione gli allievi. È stato un modo per conoscersi meglio e socializzare in uno spirito di fair play.

Nella giornata di lunedì 29 è stata la volta delle classi prime dei plessi Rivoira e Pellico di vivere la giornata dell’accoglienza che i ragazzi hanno potuto trascorrere interamente all’aperto: dopo la passeggiata e il pranzo al sacco a San Leone sono stati organizzati  i tornei in loco.

Alcuni momenti della giornata di accoglienza delle classi prime del plesso Denina

Alcuni momenti della giornata di accoglienza delle classi prime del plesso Pellico

cs

