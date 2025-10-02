 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 ottobre 2025, 17:30

Bra, tre feriti nello scontro tra due auto in via Mercantini

Trasportati a Verduno, non sarebbero gravi. Sul posto 118, Polizia Locale e Vigili del Fuoco

E’ scattato poco dopo le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre, l’allarme per un incidente verificatosi a Bra, in via Mercantini-angolo via G. B. Gandino.

Qui, probabilmente a causa di una mancata precedenza, due veicoli sono andati a scontrarsi violentemente e uno dei due si è ribaltato sulla carreggiata.

A prestare soccorso agli occupanti delle due vetture sono intervenute la Polizia Locale braidese, insieme ai Vigili nel Fuoco di Alba e ai sanitari del servizio 118 di Azienda Zero.

Il bilancio dell’incidente è di tre feriti in condizioni fortunatamente non gravi, portati all’ospedale di Verduno.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium