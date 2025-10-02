Bra, tre feriti nello scontro tra due auto in via Mercantini

E’ scattato poco dopo le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre, l’allarme per un incidente verificatosi a Bra, in via Mercantini-angolo via G. B. Gandino.

Qui, probabilmente a causa di una mancata precedenza, due veicoli sono andati a scontrarsi violentemente e uno dei due si è ribaltato sulla carreggiata.

A prestare soccorso agli occupanti delle due vetture sono intervenute la Polizia Locale braidese, insieme ai Vigili nel Fuoco di Alba e ai sanitari del servizio 118 di Azienda Zero.

Il bilancio dell’incidente è di tre feriti in condizioni fortunatamente non gravi, portati all’ospedale di Verduno.