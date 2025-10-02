 / Cronaca

Cronaca | 02 ottobre 2025, 16:23

Ciclista investito sulla Strada Reale tra Marene e Fossano: grave al Cto

L’allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi

Ciclista investito sulla Strada Reale tra Marene e Fossano: grave al Cto

Soccorsi in azione nel tratto della Strada Provinciale 165 che Marene a Fossano, nei pressi di località Tetti Paglieri, per l’investimento di una persona in bicicletta.

L’allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno fatto atterrare l’elisoccorso, insieme a una squadra di Vigili del Fuoco partita dal Distaccamento Volontari di Fossano.

La persona investita  è stata elitrasportata al Cto di Torino con un codice di gravità rosso.

*** 

Articolo in aggiornamento. 

