Ciclista investito sulla Strada Reale tra Marene e Fossano: grave al Cto

Soccorsi in azione nel tratto della Strada Provinciale 165 che Marene a Fossano, nei pressi di località Tetti Paglieri, per l’investimento di una persona in bicicletta.
L’allarme è scattato poco dopo le 15 di oggi, giovedì 2 ottobre.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno fatto atterrare l’elisoccorso, insieme a una squadra di Vigili del Fuoco partita dal Distaccamento Volontari di Fossano.
La persona investita è stata elitrasportata al Cto di Torino con un codice di gravità rosso.
Articolo in aggiornamento.