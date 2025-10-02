Un sedicenne la vittima del frontale a Crocera di Barge. Feriti i conducenti

E’ un ragazzo classe 2009 – e non un trentenne come inizialmente comunicato dai soccorritori – la vittima dell’incidente verificatosi intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 1° ottobre, lungo la Strada Regionale 589 "dei Laghi di Avigliana" a Crocera di Barge, sulla strada che porta a Cavour.

Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha visto due automobili – una Skoda Octavia e una Volkswagen Polo – andare a impattare frontalmente con particolare violenza.

Nello scontro ha perso la vita un sedicenne nato a Vercelli e residente a Bibiana, nel Torinese, originario dell’Est Europa, che viaggiava come passeggero sulla Skoda Octavia.

I conducenti sono stati ricoverati in ospedale, a Savigliano e al Cto di Torino. Tra loro la ragazza che era alla guida dalla Polo. A quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e ai Vigili del Fuoco, presenti con squadre da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge.

La salma del giovane è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Savigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

VENTINOVE VITTIME DELLA STRADA

L’incidente di ieri aggrava ancora la pesante conta – salita ora a 29 vittime – dei sinistri mortali registrati sulle nostre strade da inizio anno.

L’ultimo era quello verificatosi sulla Statale 28 a Mondovì lo scorso 15 settembre (qui), costato la vita al 24enne motociclista di Rocca de’ Baldi Andrea Collino.

Prima di lui, lo scorso 6 settembre, la stessa Statale ma in territorio di Ceva era stata il teatro del sinistro rivelatosi fatale per un altro motociclista, l’imprenditore imperiese Paolo Ghezza , andato a scontrarsi con un’automobile mentre viaggiava sulla propria motocicletta insieme alle moglie.

Lunedì 1° settembre l’uscita di strada costata la vita a un 55enne di nazionalità tedesca impegnato a percorrere la Statale 21 a Sambuco, in Alta Valle Stura .

Il 20 agosto un’altro motociclista, pure lui straniero, un 68enne svizzero residente a Cortemilia, aveva perso la vita in seguito allo scontro con un’auto mentre percorreva la Provinciale 661 in territorio di Murazzano.