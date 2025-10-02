BCC Alpi Marittime premiata per il suo impegno nel progresso economico e sociale del territorio

Domenica 21 settembre si è svolta, presso la Chiesa di San Domenico ad Alba, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti “Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico”, organizzata dalla Camera di Commercio di Cuneo. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare l’impegno, la passione e la costanza di imprenditori, lavoratori e operatori economici che, nel corso della loro carriera, hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo civile, economico e sociale della provincia.

Tra i premiati anche BCC Alpi Marittime, insignita del riconoscimento nella categoria cooperative. La Banca ha ricevuto medaglia e diploma per il rilevante contributo apportato, nel tempo, alla crescita e al progresso del territorio.

Il premio celebra imprese e imprenditori che hanno saputo coniugare visione e solidità, assicurando continuità alle proprie attività e favorendo lo sviluppo del tessuto economico locale.

BCC Alpi Marittime, attiva dal 1899 nel settore del credito cooperativo, ha sempre posto al centro della propria missione il benessere della comunità, promuovendo una crescita inclusiva attraverso un costante impegno sociale ed economico.

«Questo premio – ha dichiarato il Presidente Domenico Massimino – non è solo un motivo di orgoglio, ma rappresenta anche un riconoscimento concreto della dedizione che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro. La Camera di Commercio, con questa onorificenza, valorizza l’impegno costante della nostra Banca nel contribuire allo sviluppo del territorio, creando valore, opportunità e benessere per Soci, dipendenti e comunità locali».

Aggiunge il Direttore Generale Giuseppe Peirotti: «Il riconoscimento ricevuto è il frutto di un lavoro collettivo, costruito giorno dopo giorno grazie alla collaborazione e alla professionalità di tutti i membri della nostra Cooperativa. Un sentito ringraziamento va ai nostri Soci, collaboratori e dipendenti: è grazie al loro contributo se abbiamo potuto raggiungere questo importante traguardo».

BCC Alpi Marittime continuerà a operare con l’obiettivo di generare impatti positivi sul territorio, sostenendo iniziative capaci di promuovere la crescita economica e sociale delle province di Cuneo, Torino e Savona, con una particolare attenzione ai temi della sostenibilità, dell’inclusione e del benessere diffuso.

Oggi l’Istituto di credito carrucese, forte di una storia lunga 126 anni, rappresenta un punto di riferimento per un’ampia area geografica, grazie a una rete di 23 filiali – di cui due sedi distaccate a Torino e Loano – che coprono complessivamente 190 Comuni: 136 in provincia di Cuneo, 31 in provincia di Torino e 23 in provincia di Savona.

Un dato particolarmente significativo per una Banca di Credito Cooperativo è quello relativo ai Soci: tra il 2007 e il 2025, il numero è passato da poco più di 4.000 a oltre 19.500, a testimonianza della crescente fiducia da parte del territorio e del rafforzamento del legame con cittadini e imprese. Una crescita che conferma la solidità del modello cooperativo e il ruolo centrale di BAM nel promuovere uno sviluppo economico sostenibile e condiviso.