Festa dei Nonni al Santuario di Monserrato: creatività e affetto tra generazioni

Un pomeriggio all’insegna della creatività e del legame tra generazioni si è svolto, domenica 28 settembre, presso il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, in occasione della tradizionale Festa dei Nonni.

L’evento, organizzato dall’Associazione Monserrato con la collaborazione di Federica Dalmasso — titolare della “Bottega delle idee” di Demonte — ha visto la partecipazione entusiasta di molti bambini.

Guidati da Federica e affiancati dalle volontarie dell’Associazione, i partecipanti hanno potuto realizzare un originale porta-occhiali. Un oggetto utile e simbolico, creato con materiali semplici. Il laboratorio è stato un’occasione preziosa per condividere momenti di risate e collaborazione tra bambini e volontari dell’Associazione Monserrato.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Associazione Santuario nel promuovere attività che valorizzano la socialità, la famiglia e la comunità. Un modo semplice ma significativo per celebrare il ruolo fondamentale dei nonni nella vita quotidiana, oltre ad essere testimoni di memoria.





