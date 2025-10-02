Fiocchi: bene Regione Piemonte, avanti tutta per contenere i lupi

Le predazioni da parte dei lupi continuano a moltiplicarsi nell'arco alpino. Nell'ultima settimana gli allevatori, ormai esasperati aspettano segnali concreti dalle Regioni.

Dichiara l'europarlamentare Fiocchi: "Apprezzo la volontà di Regione Piemonte di attivarsi rapidamente per pianificare un piano di abbattimento del 20% dei 1000 lupi stimati presenti sul territorio regionale, e mi auguro che Regione Lombardia faccia altrettanto, senza ulteriori indugi".

Fiocchi afferma: "Posso dire con orgoglio che tutto quello che si doveva fare in Europa è stato fatto, e quello che si doveva cambiare nelle norme, è stato cambiato, e con pieno successo. Adesso le Regioni facciano la loro parte".