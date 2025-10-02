Il tedesco si vive: soggiorno linguistico a Freiburg per le classi del Liceo Ancina

Dal 31 agosto al 6 settembre gli studenti delle classi terze e quinte del Liceo linguistico Ancina hanno partecipato a un soggiorno nella splendida città di Freiburg, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg. L’iniziativa ha offerto ai ragazzi un’immersione autentica nella lingua e nella cultura tedesca.

Gli studenti sono stati accolti da famiglie ospitanti, che si sono dimostrate estremamente disponibili e coinvolte, contribuendo a rendere l’esperienza ancora più significativa.

Le mattine sono state dedicate alle lezioni presso la IOR Sprachakademie. Nei pomeriggi si sono svolte attività di approfondimento linguistico e ci sono stati interessanti momenti di svago: una visita guidata in tedesco del centro storico di Freiburg, l’esplorazione della suggestiva e moderna Universitätsbibliothek, una caccia al tesoro linguistica per le vie della città e la visita allo storico Augustiner Museum. Un pomeriggio libero ha permesso agli studenti di esplorare autonomamente la città e fare acquisti.

Il soggiorno ha riscosso grande soddisfazione tra i partecipanti, che hanno potuto migliorare le proprie competenze linguistiche, vivere la quotidianità tedesca e rafforzare il proprio senso di autonomia e cittadinanza europea.

Un sentito ringraziamento va alle docenti organizzatrici e accompagnatrici, Camilla Pasteris e Anna Zarrillo, per la cura e la passione con cui hanno reso possibile questa esperienza.