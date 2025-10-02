 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 02 ottobre 2025, 17:23

Liceo Bodoni di Saluzzo: "Una fantastica giornata di accoglienza a Verbania"

E' il commento di tre studenti della 1°B

Liceo Bodoni di Saluzzo: &quot;Una fantastica giornata di accoglienza a Verbania&quot;

Dalle prime del Liceo Bodoni di Saluzzo, riceviamo e pubblichiamo il report di tre alunni: Matteo Danna, Maria Mellano, Francesca Stella 1B sulla giornata di accoglienza a Verbania. 

"Il 22 settembre noi alunni delle classi 1B, 1E, 1 KL e 1S1 abbiamo partecipato alla giornata di accoglienza del liceo Bodoni. La giornata si è svolta a Verbania sul lago Maggiore; abbiamo passeggiato lungo le rive del lago e ci siamo diretti verso i giardini di Villa Taranto, dove abbiamo potuto ammirare moltissime tipologie di piante stupende e particolari. Inoltre grazie alla nostra guida, che ci ha accompagnato per tutta la permanenza a Verbania, abbiamo appreso molte nozioni in riferimento alla botanica, alla storia che si cela dietro il lago Maggiore e alla magnifica e imponente villa Taranto.

Nonostante la pioggia, è stata una giornata fantastica perché abbiamo avuto l'occasione di socializzare, conoscere meglio i nostri nuovi compagni di classe e gli studenti degli altri indirizzi, formando un bel gruppo.

Secondo noi è molto positivo che il liceo organizzi queste giornate, perché permettono di creare nuove amicizie e di iniziare a costruire dei rapporti con coloro che saranno nostri compagni per cinque anni…la giornata ci rimarrà impressa come il primo ricordo vissuto tutti insieme".

Matteo Danna, Maria Mellano, Francesca Stella 1B.

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium