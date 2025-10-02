Liceo Bodoni di Saluzzo: "Una fantastica giornata di accoglienza a Verbania"

Dalle prime del Liceo Bodoni di Saluzzo, riceviamo e pubblichiamo il report di tre alunni: Matteo Danna, Maria Mellano, Francesca Stella 1B sulla giornata di accoglienza a Verbania.

"Il 22 settembre noi alunni delle classi 1B, 1E, 1 KL e 1S1 abbiamo partecipato alla giornata di accoglienza del liceo Bodoni. La giornata si è svolta a Verbania sul lago Maggiore; abbiamo passeggiato lungo le rive del lago e ci siamo diretti verso i giardini di Villa Taranto, dove abbiamo potuto ammirare moltissime tipologie di piante stupende e particolari. Inoltre grazie alla nostra guida, che ci ha accompagnato per tutta la permanenza a Verbania, abbiamo appreso molte nozioni in riferimento alla botanica, alla storia che si cela dietro il lago Maggiore e alla magnifica e imponente villa Taranto.

Nonostante la pioggia, è stata una giornata fantastica perché abbiamo avuto l'occasione di socializzare, conoscere meglio i nostri nuovi compagni di classe e gli studenti degli altri indirizzi, formando un bel gruppo.

Secondo noi è molto positivo che il liceo organizzi queste giornate, perché permettono di creare nuove amicizie e di iniziare a costruire dei rapporti con coloro che saranno nostri compagni per cinque anni…la giornata ci rimarrà impressa come il primo ricordo vissuto tutti insieme".

Matteo Danna, Maria Mellano, Francesca Stella 1B.