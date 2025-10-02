Ciclismo: svelato il percorso del GranPiemonte 2025, 179 km da Dogliani ad Acqui Terme

Svelato oggi il percorso del GranPiemonte presented by Crédit Agricole che celebra la sua 109ª edizione con un percorso movimentato e ricco di salite nervose, un profilo adatto agli attaccanti e a corridori dotati di spunto veloce capaci di difendersi in salita.

179 i chilometri in programma da Dogliani ad Acqui Terme, attraverso le colline delle Langhe e del Monferrato.

Al via 20 squadre, di cui 13 UCI WorldTeams, per una sfida di alto livello tecnico e internazionale in quello che sarà l'ultimo step di avvicinamento prima dell'ultima Classica Monumento dell'anno, Il Lombardia, nonchè diciottesima prova del calendario della Coppa Italia delle Regioni.

Percorso impegnativo che presenta una decina di salite più o meno brevi tra le quali sono da segnalare il Bric della Forma e Rocchetta Palafea prima di entrare nel circuito finale e la salita di Castelletto d’Erro da percorrere due volte con il suo tratto all’11% con pendenze fino al 15% nella prima parte. Da Dogliani la corsa passa attraverso una lunga serie di salite e discese attraverso Cherasco, Barolo, La Morra, Diano d’Alba fino ad affrontare il Bric della Forma che porta a Santo Stefano Belbo. Segue la salita di Rocchetta Pianfea la cui discesa porta nel circuito finale di 33 km da ripetere una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo. Il circuito presenta un tratto pianeggiante fino alla salita di Castelletto d’Erro. Segue una discesa veloce e impegnativa fino all’ingresso in città.

Ultimi km

Ultimi chilometri che iniziano all’ingresso dell’abitato di Acqui Terme. Attraversata la zona dei Bagni si supera la Bormida per immettersi nel centro cittadino con un vialone rettilineo in leggerissima ascesa. Segue un sottopasso e una curva a sinistra che immette nell’ultimo chilometro che presenta alcune rotatorie. Retta finale di 450 m in leggera salita attorno al 4%.