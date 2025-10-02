Europe Triathlon Cup Ceuta: al via Simeone Romano e Alberto Demarchi

Domenica 5 ottobre, in Spagna, si svolgerà l'Europe Triathlon Cup Ceuta.
Al via per i colori azzurri Sara Crociani (T.D. Rimini), Simeone Romano (Cuneo 1198), Alberto Demarchi (cuneese in forza alla K3 Cremona) e Diego Lampe (KM Sport).
La partenza femminile è prevista domenica 5 ottobre alle ore 11:30 e quella maschile alle ore 13.30.
PROGRAMMA
Sabato 4 ottobre
11:30 -12:00 Prova percorso Bike
12:00 - 13:00 Prova percorso Nuoto
18:00 - 18:30 Briefing
Domenica 5 ottobre
11:30 Partenza Donne
13:30 Partenza Uomini