Sport | 02 ottobre 2025, 11:55

Europe Triathlon Cup Ceuta: al via Simeone Romano e Alberto Demarchi

La partenza femminile è prevista domenica 5 ottobre alle ore 11:30 e quella maschile alle ore 13.30

(foto: sito fitri)

Domenica 5 ottobre, in Spagna, si svolgerà l'Europe Triathlon Cup Ceuta. 

Al via per i colori azzurri Sara Crociani (T.D. Rimini), Simeone Romano (Cuneo 1198), Alberto Demarchi (cuneese in forza alla K3 Cremona) e Diego Lampe (KM Sport).

La partenza femminile è prevista domenica 5 ottobre alle ore 11:30 e quella maschile alle ore 13.30. 

PROGRAMMA

Sabato 4 ottobre 

11:30 -12:00 Prova percorso Bike 
12:00 - 13:00 Prova percorso Nuoto
18:00 - 18:30 Briefing 

Domenica 5 ottobre 

11:30 Partenza Donne
13:30 Partenza Uomini 

fitri

