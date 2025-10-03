A Ceva, da oggi, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento

L’Amministrazione comunale segnala che è stata promulgata l’ordinanza per l’accensione anticipata del riscaldamento. In deroga al periodo ordinario, (15 ottobre – 15 aprile), da venerdì 3 ottobre è possibile attivare gli impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale. La durata massima di accensione consentita è di 7 ore al giorno.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.P.R. numero 74 del 2013 (“Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale"), è infatti possibile l’accensione degli impianti di riscaldamento al di fuori del periodo ordinario in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio (prima, dunque, del 15 ottobre e dopo il 15 aprile) fino a un massimo appunto di sette ore giornaliere tra le ore 5.00 e le ore 23.00, con un’accensione discrezionale e l’obbligo di non superare i 18°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 20°C per tutti gli altri edifici, con una tolleranza massima per tutti di +2°C.