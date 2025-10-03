A Vicoforte torna la Gran Castagnata

È tornato l'autunno e, come da tradizione, torna anche la Gran Castagnata al Santuario, organizzata dalla Pro Vicoforte e dal Gruppo Alpini di Vico.

Domenica 5 ottobre, dalle 14.30, sarà possibile degustare per tutto il pomeriggio fumanti caldarroste accompagnate dalla splendida cornice musicale de "La Cappella dei Centoundici" di nonno Attilio e Ricky Mercenati.

Durante la giornata si svolgerà anche la 22° edizione del concorso di pittura in forma estemporanea "Vicoforte in Cornice", con il tema "Vicoforte tra natura e tradizione" che trasformerà l'area antistante la palazzata in una galleria d'arte a cielo aperto in cui poter ammirare le opere in concorso ma non solo.



Novità di quest'anno sarà "L'angolo dei piccoli pittori", un laboratorio dedicato ai bambini di tutte le età durante il quale potranno dare sfogo alla propria creatività accompagnati dalla vena artistica dall'artista Vicese Carla Tomatis. Vi aspettiamo numerosi domenica 5 ottobre al Santuario per una giornata all'insegna dell'arte, della compagnia e dell'allegria!