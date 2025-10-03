Rassegna Bovina, la sottorazza albese torna protagonista in piazza Prunotto: "Una fiera di biodiversità, cultura e filiera sostenibile"

La Rassegna Bovina dedicata alla Razza Piemontese – Sottorazza Albese torna giovedì 9 ottobre per la sua 103ª edizione. Piazza Prunotto sarà teatro di una manifestazione che unisce tradizione e innovazione, diventando ancora una volta uno degli appuntamenti più identitari per la città. Da oltre un secolo, infatti, la rassegna rappresenta un’anteprima della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, e quest’anno sarà curata in sinergia con l’Ente Fiera.

La giornata si aprirà alle 7.00 con l’arrivo dei capi, sottoposti ai controlli del servizio veterinario dell’Asl Cn2. Dalle 10.00 la rassegna sarà animata da Radio Alba con le voci delle autorità e degli esperti del Comitato scientifico, nominati dal sindaco Alberto Gatto e dall’assessore all’Agricoltura Roberto Cavallo. Tra questi, il professor Luca Maria Battaglini dell’Università di Torino, esperto di benessere animale e membro del Comitato di Bioetica, e Sergio Capaldo, veterinario e docente all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Quest’anno il Comitato scientifico si è ulteriormente allargato con l’ingresso dei rappresentanti delle tre organizzazioni agricole – Coldiretti, Cia e Confagricoltura – e dei referenti di Coalvi (Consorzio di tutela della Razza Piemontese) e Anaborapi (Associazione nazionale allevatori bovini di razza Piemontese).

Dalle 11.00 prenderanno il via le premiazioni dei migliori capi della provincia di Cuneo, accompagnate dalle tradizionali gualdrappe ricamate.

Non mancheranno i momenti di approfondimento culturale. "Le rassegne bovine – spiega l’assessore Roberto Cavallo – sono cambiate profondamente. Un tempo servivano a far incontrare allevatori e commercianti, oggi hanno il compito di raccontare la filiera e il legame con il territorio. La sottorazza albese rappresenta uno degli ultimi esempi di allevamento estensivo, in cui l’animale cresce a contatto diretto con la terra. È un presidio di biodiversità e di welfare animale che distingue le nostre colline da modelli intensivi a forte impatto ambientale".

Per questo, oltre all’esposizione dei capi, in piazza sarà allestito un village divulgativo, con materiali e stand della Confraternita del Bollito, dei Macellai albesi, delle associazioni agricole e dell’Asl, per sensibilizzare i visitatori sul valore culturale e ambientale della razza piemontese.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Cavallo hanno sottolineato l’importanza simbolica dell’appuntamento: "La rassegna non è solo un evento tradizionale, ma il riconoscimento pubblico del lavoro quotidiano dei nostri allevatori, veri custodi del territorio. Attraverso una filiera trasparente e sostenibile, garantiscono qualità e identità alle nostre tavole. In un tempo in cui ci si allontana dalla terra, questa giornata ricorda le nostre radici e indica la direzione verso un futuro in cui qualità, territorio e lavoro siano inscindibili".

L’evento sarà anche occasione per rinsaldare i gemellaggi con la Confraternita del Bollito e della Pera Madernassa, che parteciperà in divisa tradizionale. La collaborazione con i Macellai Albesi proseguirà il 26 ottobre con la manifestazione “Ama la Carne”, festival in piazza Risorgimento organizzato con l’Associazione Commercianti Albesi.

A sottolineare l’unicità della sottorazza albese è il presidente dell’Ente Fiera Axel Iberti: "Ai tempi dell’università portavo a Milano la carne di casa. I miei compagni mi prendevano in giro, ma poi hanno iniziato a chiedermela per le occasioni speciali. A distanza di trent’anni continua a essere così: la sottorazza albese è un’eccellenza identitaria, un primato che vale quanto il nostro Tartufo bianco".