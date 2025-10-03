Si apre una stagione ricca di spettacoli ed eventi al Marenco di Ceva, che festeggia 50 anni dalla ristrutturazione

Il Teatro Marenco di Ceva si appresta a vivere una stagione molto intensa ricca di appuntamenti per ogni esigenza culturale. Il calendario 2025/26 di prosa offre 8 rappresentazione di altissimo livello con compagnie e attori di valore indiscutibile.

Il Marenco è più che mai la casa della Compagnia del Teatro che, oltre alla proposta di prosa in abbonamento, invita a scoprire il teatro come relazione, espressione e divertimento tramite un corso di recitazione tenuto da Fabio Marchisio da ottobre ad aprile.

Riconfermandosi teatro di produzione la Compagnia del Teatro sta terminando due allestimenti che vedranno la luce tra fine anno ed inizio anno nuovo. Si tratta di "La lacrimevolissima istoria di ser Cristofaro Piccione che voleva scoprire l'America" di Max Mao anche in scena con Manuel Alciati.

Per il dialetto sarà la volta della "Veja pastisseria F.lli Borgna" testo adattato da Alessandra Voena. Questi due nuovi lavori si affiancano ai tre che stanno girando per le sale e che sono: " Zorro" di Margaret Mazzantini, "Carnage" di Yasmina Reza e "Tre sull'altalena" di Luigi Lunari. Altro appuntamento da non perdere, il 30 novembre" è certamente la rappresentazione dei "Dialoghi della vagina" a cura del Teatro al femminile.

Cade inoltre quest'anno il 50° anniversario dalla ristrutturazione della sala. Ci sarà quindi una vera e propria "Festa del Teatro nel Teatro" una due giorni, venerdì 17 e sabato 18 ottobre, che si prefigge di ospitare tutti quelli che hanno amato ed amano il Marenco.

Venerdì 17 alle ore 21 sarà la volta della "Corte dei folli" che proporrà il lavoro di Luigi Lunari " In nome del padre".

Sabato 18 a partire dalle 10 il teatro sarà visitabile, dalle 16 il Marenco si racconterà, alternando sul palco i protagonisti di questi 50 anni. Ci sarà spazio per i ricordi ma si riderà anche di gusto e dalle 19, nel foyer, sarà allestito un momento conviviale.