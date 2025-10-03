Bitcoin Hyper supera $20 milioni in presale

Bitcoin Hyper ha raccolto oltre 20 milioni di dollari in soli quattro mesi, emergendo come il primo Layer-2 di Bitcoin ad alta velocità. Con whale in accumulo e staking al 59% APY, la prevendita accelera verso la fase finale.

In appena quattro mesi Bitcoin Hyper ha superato i 20 milioni di dollari raccolti in prevendita, dimostrando di essere uno dei progetti più dinamici del 2025. Si tratta del primo vero Layer-2 costruito su Bitcoin, pensato per fondere la solidità della blockchain più antica con la velocità di Solana. Questo mix ha attirato l’interesse crescente degli investitori istituzionali e delle cosiddette whale, che hanno guidato la maggior parte dei flussi in entrata.

Il risultato non è soltanto un traguardo simbolico, ma una conferma della rapidità con cui il progetto sta acquisendo credibilità e consenso nel mercato.

Molti analisti vedono in Bitcoin Hyper non una semplice scommessa parallela, ma un tassello che potrebbe incidere direttamente sull’andamento del prezzo di Bitcoin e allo stesso tempo affermarsi come una delle altcoin più innovative.

L’appetito degli investitori nasce da un’architettura unica che abbina la sicurezza intrinseca di Bitcoin alla capacità di elaborazione ad alta frequenza tipica di Solana, creando una piattaforma pensata per crescere senza limiti di scala.

Whale in accumulo e segnali dal mercato

Uno dei fattori che ha alimentato l’entusiasmo intorno a Bitcoin Hyper è la fiducia dimostrata dalle whale. Alcuni grandi investitori hanno accumulato milioni di token HYPER in tempi rapidissimi, spendendo oltre 300.000 dollari in meno di dieci minuti. Acquisti ripetuti di tale entità indicano solitamente una forte convinzione sul potenziale a lungo termine, soprattutto in un progetto che si propone di diventare il carburante del Layer-2 più veloce su Bitcoin.

La prevendita sta entrando nella sua fase finale e molti osservatori si aspettano che il timore di restare esclusi alimenti una nuova ondata di acquisti.

Attualmente HYPER è disponibile a 0,013045 dollari, con un rendimento di staking del 59% APY che rende il token ancora più attraente per chi vuole generare reddito passivo. Questo quadro contribuisce a rafforzare la narrativa di un progetto che combina utilità reale, solidità tecnologica e un forte richiamo speculativo. Per i trader alla ricerca di asset ad alto rischio e alto potenziale, Bitcoin Hyper rappresenta una delle occasioni più seguite della stagione.

Perché Bitcoin Hyper si distingue nel panorama crypto

Oltre agli aspetti legati alla raccolta e all’accumulazione da parte delle whale, Bitcoin Hyper si distingue per la sua visione di lungo termine:

Visione a lungo termine e funzionalità avanzate: Bitcoin Hyper ambisce a trasformare Bitcoin da riserva di valore a piattaforma versatile, integrando la Solana Virtual Machine per consentire a sviluppatori e utenti di creare applicazioni ad alte prestazioni, mantenendo la sicurezza del network Bitcoin.

dApp ad alta scalabilità: la dApp ufficiale di Bitcoin Hyper opera senza ritardi, garantendo prestazioni ottimali anche sotto forte domanda, supportando un’ampia gamma di applicazioni scalabili.

Bridge trustless per Bitcoin 1:1: un bridge trustless consente di coniare Bitcoin 1:1 su Layer 2, proteggendo i fondi e favorendo opportunità di crescita nell’ecosistema Hyper.

Branding e potenziale di mercato: con un branding accattivante e una cultura memetica che coinvolge la community, Bitcoin Hyper punta a quotazioni su exchange di primo livello, con un prezzo di debutto stimato a 0,0425 dollari e ulteriori listini previsti al lancio.

Chi desidera seguire da vicino gli sviluppi può partecipare alla prevendita direttamente dal sito ufficiale, con acquisti disponibili in ETH, USDT, BNB e carta di credito, oltre a restare aggiornato attraverso la community su Telegram e X .







