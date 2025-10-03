Cambio di programma per il reading musicale in Val Maira dedicato a Giorgio Bocca

Per motivi tecnici legati alla sicurezza della strada carrozzabile che porta al Rifugio Partigiano Detto Dalmastro, domenica 5 ottobre il reading musicale in Val Maira dedicato a Giorgio Bocca, con protagonisti Luca Occelli e Franco Olivero, si svolgerà alle ore 15.30 nella piazza di Borgata Filoira, in frazione Paglieres di San Damiano Macra.

Per chi lo desidera, alle 14.30 partirà comunque la passeggiata prevista, con ritrovo a Borgata Filoira. Il percorso sarà però più breve e terminerà alle ore 15.30, con arrivo nella piazza dove si svolgerà il rading musicale con posti a sedere.

L’iniziativa è realizzata dall’Agenzia di Sviluppo Locale di AFP in collaborazione con il Comune di Dronero e con la Sezione ANPI di Dronero, con il sostegno di Fondazione CRC, nell’ambito del progetto “Cittadini (di domani) in alto rilievo” (Bando “Impegnati nei Diritti”). La partecipazione è libera e gratuita.

Al termine del reading ai partecipanti sarà offerta la famosa “Torta dei Tetti”, prodotta dalla panetteria della frazione Tetti di Dronero, con succo di mele prodotto ai piedi del vallone di Santa Margherita.

Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 331 8606819 o scrivere all’indirizzo email michele.bertolotti@afpdronero.it.