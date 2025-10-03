"Gioiello italiano, icona conosciuta in tutto il mondo": Confindustria Cuneo ha inaugurato la mostra dedicata alla mitica Vespa [FOTO]

Si è svolta oggi, sabato 4 ottobre, al parco "Amilcare Merlo" di via Bersezio, sede di Confindustria Cuneo, l'inaugurazione dell'esposizione dedicata al mito italiano delle due ruote: la Vespa.

Icona globale, capace di influenzare mode, cultura e abitudini, dal design innovativo e accattivante, è rappresentato negli anni non un semplice mezzo di trasporto, ma un vero gioiello del "made in Italy".

Dopo i saluti e i ringraziamenti, si sono potuti ammirare 29 modelli originali del mitico scooter, progettato per Piaggio nel 1946 da Corradino D'Ascanio.

Del 1949 il più "vecchio" in esposizione, in un viaggio nel tempo che attraversa gli anni '50, '60, '70, 80', '90, fino a quelli più recenti.

L'iniziativa è stata realizzata da Confindustria Cuneo con il supporto della Camera di Commercio di Cuneo e in collaborazione del Vespa Club Cuneo e Ruote d’epoca di Cherasco.

Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, invita tutti a visitare la mostra ricordando: «La Vespa non è solo uno scooter, ma un’icona senza tempo dell’identità italiana. Va oltre l’interesse di appassionati e collezionisti: rappresenta un patrimonio culturale fatto di creatività, ingegno e capacità di evolversi. Ha segnato la vita di intere generazioni e ha incarnato, soprattutto per i giovani e per le donne, l’ideale di indipendenza e libertà. È proprio puntando su queste caratteristiche – innovazione, eleganza e determinazione – che dobbiamo continuare a investire nel 'made in Italy', affinché esempi come quello della Vespa possano essere fonte di ispirazione anche per il mondo industriale di domani».

(Il presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna)

La mostra sarà aperta al pubblico anche domenica 5 ottobre, dalle ore 9 alle 18, con ingresso gratuito.

Presenti all'inaugurazione anche i rappresentanti di Atl del Cuneese, Camera di Commercio, Comune di Cuneo e Confartigianato, oltre al presidente del Vespa Club Cuneo Sergio Sappia.