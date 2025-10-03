Cuneo: terminati i posti per visite ed esami gratuiti presso il Centro Salute Donna

L'ASL CN 1 comunica che i posti per visite ed esami messi a disposizione nelle diverse specialità per la campagna Ottobre rosa del Centro Salute Donna dell’Azienda Sanitaria Santa Croce e Carle sono terminati.

Oggi dalle ore 8,30 alle 17 nel Centro incontri della Provincia di Cuneo è in corso il congresso con i massimi esperti a livello nazionale (e anche dall’estero con la partecipazione con una lettura magistrale di Michael Douek da Oxford) su “Oncologia senologica mammari: il futuro della cura con gli esperti a confronto”.

Martedì 7 ottobre, alle 11 nel salone di rappresentanza, verranno inaugurati ufficialmente i lavori di umanizzazione che hanno reso i locali del Centro Salute Donna, al piano terra del S. Croce, più funzionale. L’intervento, del valore di circa 50.000 euro, è stato interamente sostenuto dalla Fondazione Ospedale Cuneo. Con l’occasione, verrà anche inaugurata la mostra “Sipari”, esposizione delle opere di Pierfrancesco Iraldo, artista contemporaneo la cui ricerca indaga i confini tra inizio e fine, trasformandoli in narrazione visiva.