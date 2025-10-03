Cherasco presenta il nuovo asilo nido comunale: open day aperto alle famiglie

L’Asilo nido comunale di Roreto di Cherasco è prossimo all’apertura e, per presentare ufficialmente il servizio alle famiglie, sabato 4 ottobre si terrà un open day durante il quale genitori e bambini potranno visitare gli spazi e ricevere le informazioni sulle modalità di iscrizione.

Il nuovo asilo nido rappresenta un importante investimento a favore della comunità: ambienti sicuri e luminosi e arredi a misura di bambino permetteranno l’attuazione del progetto educativo.

«Con questa nuova struttura – dichiara l’assessore all’istruzione Allasia Stefania – Cherasco compie un passo significativo e concreto nel sostegno alle famiglie e nell’ampiamento dell’offerta di servizi educativi, confermando la volontà di investire nel futuro della nostra comunità».

Nella mattinata di sabato 4 ottobre, inoltre, l’Amministrazione presenterà la struttura anche a sostenitori e sponsor.

«La nascita di questo Asilo è la prova concreta della forza del nostro territorio e delle opportunità che possono concretizzarsi grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. A nome della cittadinanza ringrazio le aziende e le persone che hanno contribuito a questa grande opera, indispensabile per le famiglie» dice il sindaco Claudio Bogetti.

L’open day si svolgerà sabato 4 ottobre dalle ore 14.30 alle ore 17.00 presso l’Asilo nido comunale di Roreto di Cherasco, in via Gandolfino n.4/b.