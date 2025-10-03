"Lo sport come lo vedo io… gioco a fare il giornalista": un successo l'edizione numero 19

Dopo un intenso percorso formativo protrattrosi per tutto l'anno scolastico 2024/'25, si è svolto il momento conclusivo di un ambizioso e storico progetto targato UNVS Sezione di Bra, capitanato dal presidente Giuseppe Gandino, messo in campo in sinergia con l'AIDO, sezione provinciale di Cuneo, e il Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero, realtà associative legate all'ambito sanitario e ben rappresentate da tanti volontari e con la preziosa collaborazione del Comune di Bra da tempo vicino alle iniziative di valenza sociale e comunitaria.

In auditorium, presenti il primo cittadino della città della Zizzola Gianni Fogliato unitamente all'assessore Francesco "Checco" Matera e al consigliere Ettore Sanino affiancati dal Coni Cuneo ben rappresentato dall'albese Paolo Barbero col delegato UNVS Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Marco Sgarbi e il sorriso della vicedirettrice la filiale di Bra Alessandra Mamino, a fare gli onori di casa per BPER Banca.



Grazie al prezioso lavoro di Sergio Provera, dirigente UNVS ed AIDO a capo dell'immagine di entrambe le associazioni d'utilità sociale, e del giornalista Renato Arduino, moderatore e coordinatore dell'evento, sono stati premiati gli alunni maggiormente distinti e meritevoli della scuola primaria, classi IV delle Direzioni Didattiche di Bra 2, Cherasco, Sommariva del Bosco e Convitto della Provvidenza Bra, che hanno fortemente voluto impegnarsi e far propria l'iniziativa progettuale.



Nel corso dell'incontro è stato altresì presentato il nuovo elaborato che sarà divulgato sull’anno scolastico in corso quale strumento utile ai tanti docenti tanto apprezzati e applauditi per l’indiscussa professionalità rivolta e dedicata alla crescita delle giovanissime leve future colonne della società del domani.

Significativo e indispensabile il lavoro svolto dalle insegnanti Graziella Agnelli e Maria Gramaglia, a cui è stato delegato il non facile lavoro di valutazione per selezionare i migliori elaborati individuando per l'Istituto Comprensivo "Giovanni Arpino" Sanfrè Simone Abedini, Andrea Arlorio, Giulia Gallino, Giulia Mascherpa, Diana Michielon, Rebecca Napoli ed Anna Rossi; per Bra2 il lavoro delle classi sezioni A e B "Don Milani"; per il Convitto Provvidenza il lavoro della classe IV; Per Roreto di Cherasco Leonardo Bernocco e Carlotta Leone (ex IV A), Leonardo Ferrero e Francesca Ghiani(ex IV B), Emanuele Meistro e Tommaso Alfero (ex IV C).



Una nota simpatica e allegra la presenza dell’Arcobaleno VIP Vivere in positivo Alba - Bra / Nasi Rossi ben rappresentate da Tata Bubu e Gooogle, all'anagrafe Tiziana Biffo e Dalmazia Manoni.

Preziosa anche in questa occasione la collaborazione con il MIM di Cuneo grazie alla coordinatrice dell'Ufficio Scolastico Provinciale Educazione Fisica Marita Giubergia, valore aggiunto del progetto "Lo sport come lo vedo io... gioco a dare il giornalista" nuovamente ai rulli di partenza sull'anno scolastico in corso, 2025/'26 .