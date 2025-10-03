Motociclismo: Arianna Barale torna da Varano con una splendida doppia vittoria

L’ultima gara valida per il Campionato Italiano di Velocità Femminile, disputata sul circuito parmense di Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti”, ha sorriso all’atleta diciottenne di Borgo San Dalmazzo, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo e supportata dal Team MotorMi, che ha portato a casa di tutto e di più.

Sin dalle qualifiche del sabato, nelle quali ha conquistato la pole position davanti a Matilde Contri (Yamaha - Team Granducato) e Silvia Comincioli (Yamaha - Gradara Corse), la pilota borgarina ha surclassato, con la sua Yamaha preparata dalla MotorMi, le avversarie, imponendosi poi nelle due frazioni di gara disputate alla domenica.

[Arianna Barale intervistata da un addetto della FMI]

Gara uno ha preso il via alle ore dodici, con la studentessa del liceo sportivo di Limone Piemonte subito al comando, dove è rimasta indisturbata sino al traguardo, precedendo largamente Matilde Contri (Yamaha - Team Granducato), in seguito squalificata per irregolarità tecniche, Ginevra Minelli (Kawasaki - Gradara Corse), salita così in seconda posizione, seguita da Sara Guerreri (Kawasaki - Pandino), al suo primo podio, e dalla leader di campionato Martina Guarino (Kawasaki - Team GP3 ), autrice di una bella rimonta dalle retrovie.

[Arianna Barale, ripresa in sella alla Yamaha preparata dal Team MotorMi]

Alle 17,15 ha preso il via gara due, con Arianna che ha sbagliato la staccata alla prima curva, andando “lunga” e precipitando in ultima posizione. La centaura cuneese non si è persa d’animo ed ha iniziato una furiosa rimonta, che l’ha riportata in pochi giri a raggiungere prima, ed a superare nel corso della gara, le pilote che la precedevano, passando nuovamente per prima sotto alla bandiera a scacchi, davanti a Martina Guarino, laureatasi campionessa italiana e Matilde Contri.

Anche se il campionato era ormai compromesso, in quanto Arianna non ha preso parte alle prime due gare, è riuscita comunque a salire sul secondo gradino del podio finale, alle spalle di Martina Guarino, conquistando un meritato argento.

[Foto di gruppo con Arianna e i trofei conquistati]

«Ho finito la stagione così come l'avevo iniziata, vincendo! - ha esclamato una raggiante Arianna Barale -, oggi non ce n‘era per nessuna! E’ stato un fine settimana perfetto, il sigillo su una stagione in cui sono stata molto costante. Ringrazio il team MotorMi, in particolare Matteo, il meccanico, la mia famiglia, i tifosi che mi hanno seguita nel corso della stagione agonistica e tutti gli sponsor che mi hanno sostenuta: Circuito Tazio Nuvolari, GBA, Fantino Pulizie, Eurocar2000, Cuneo Alpi Assicurazioni, Tubi Flessibili, Cucchietti Verniciature, Autolavaggi SPLASH. Grazie a Livio di Helix Centro Medico, Circuito internazionale di Busca, La Favorita Fish, Feltech, Techno Impianti Flli Sacco, Saced, Scorpion, Exo, Lavica Trasporti, Tabaccheria 52 Porqueddu, Body Center, Circuiti Gioielli. Osteopata Francesco Gaccione, Vernicenter Carrù e Moto Club Bisalta Drivers Cuneo. Mi devo accontentare del secondo posto conquistato nell’italiano e del terzo nell’europeo: non male!. Adesso mi devo concentrare sugli studi, poi verrà il momento di pensare a cosa fare nella prossima stagione”.