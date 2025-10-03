Basket Serie C: la S.Bernardo Campus debutta in casa, a Corneliano arriva l'Area Pro

Ufficialmente è iniziato il campionato di Serie C per la S. Bernardo Campus, che ha sfiorato il colpo in rimonta a Biella nel debutto infrasettimanale di martedì. L’occasione di riscatto arriva subito, con la prima gara in casa sabato alle 19 a Corneliano.

Una “battuta” sul campo in cui la squadra ha giocato martedì a Biella va certamente fatto. Un palazzetto del 1993 con 2.000 posti a sedere ed è soltanto la seconda per capienza in città (la più grande ha 5'300 posti). La formazione di Campus, come noto, da anni è in esilio a Corneliano, in assenza di una struttura adeguata ad Alba.

Detto ciò, la rinnovatissima squadra di coach Jacomuzzi, con grossissima componente a giovane trazione albese/territoriale riacciuffa il -7 del trentesimo ed anzi si porta in vantaggio sul 73-76 a 30 secondi dal termine. Tuttavia i locali trovano la giocata da tre punti (canestro e fallo) che vale l’overtime. Al supplementare Biella la spunta con un break prepotente: il match termina 93-87.

Il ritmo del campionato è subito altissimo, con la seconda giornata in programma sabato ed ecco che Campus può rifarsi, in casa. Alle 19:00 arriverà al Pala 958 la formazione di Area Pro. C’è sicuramente molta curiosità per il debutto in casa, per poter vedere all’opera un gruppo che schiera tanti giovani albesi del territorio che l’anno scorso erano in Serie D e schiera altri ragazzi piemontesi della U19, insieme al veterano Zampolli. Un “ritorno al passato” che vedrà dunque una forte anima “albese” di questa squadra, nonostante come detto purtroppo il campo da gioco da oltre 10 anni non sia più ad Alba.

L’appuntamento è per tutti alle 19 in Via Giardino 3 a Corneliano.