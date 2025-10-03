CALCIO / Serie C: sulla strada del Bra il muro dell' Ascoli, unica squadra professionistica con la porta ancora inviolata

Dopo la prima storica vittoria stagionale il Bra prova a fermare l' Ascoli. Fischio d’inizio in programma domani, sabato 4, alle ore 14:30 allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” di Ascoli Piceno.

I ragazzi di Nisticò proveranno dunque a dare continuità all’importante successo ottenuto in casa contro il Guidonia. Prima della partita di sette giorni fa, decisa dalla doppietta di Sinani, per i braidesi solo pareggi (2) e sconfitte (4), in un inizio di stagione in cui si è probabilmente raccolto meno di quanto si è seminato. Ora per i giallorossi c’è la voglia di svoltare un’annata che, come preannunciato, si sta rivelando difficile e a volte anche beffarda. Obiettivo principale per i piemontesi interrompere l’inviolabilità della porta ascolana.

L’Ascoli arriva da quattro vittorie consecutive (Perugia, Livorno, Pineto e Torres), frutto di un muro impenetrabile che pone i marchigiani in testa alle classifiche difensive di tutta Italia (unica squadra tra i professionisti a non aver ancora subito gol). Tra i bianconeri c’è la volontà di tornare in Serie B già in questa stagione, due anni dopo l’ultima partecipazione al campionato cadetto. I ragazzi di Francesco Tomei non dovranno dunque farsi sorprendere dalla crescita dei braidesi, provando a prolungare la striscia di successi che va avanti da quasi un mese.

In classifica i giallorossi sono al 17° posto con 5 punti all’attivo; l’Ascoli è invece terzo con 17 punti, a solo una lunghezza di distanza dalla coppia di testa Arezzo-Ravenna.

Nessun precedente tra le due formazioni. I bookmaker danno nettamente favorita la squadra di casa, con la vittoria degli ospiti che è data a quota 7.50.

La partita sarà diretta da Leonardo Di Mario di Ciampino, coadiuvato dagli assistenti Davide Fenzi di Treviso e Giuseppe Fanara di Cosenza, quarto ufficiale Matteo Dini di Città di Castello e operatore FVS Laura Gasparini di Macerata.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 252) e su NOW.

Prossimo appuntamento per il Bra venerdì 9, nell’anticipo della nona giornata di campionato, contro il Carpi. Fischio d’inizio alle 20:30 allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.