Pit Bike: Francesca Cagna prima tra le Lady a Pomposa

Il circuito ferrarese di Pomposa ha ospitato l’ultima gara del “12 pollici Italian Cup” Pit Bike, alla quale ha preso parte, come wild card, anche la pilota di Ormea Francesca Cagna.
Partita con il quindicesimo tempo, su ventidue partenti, ha lottato duramente contro avversari molto più allenati, concludendo la gara della S3 Under, andata ad Edoardo Attianese, seguito da Giuseppe Pagano e Michael Baschiera, in ottava posizione assoluta.
Questo piazzamento le è valsa la prima posizione tra le Lady ed ottava assoluta, conquistate in sella alla pitbike Pitom, supportata dal Team Fiodena.