Sonia Chiapello seconda al circuito Tuscany Sky Trail

Lo scorso fine settimana era in programma a Fivizzano (Massa Carrara) l’ultima tappa del circuito Fisky del Tuscany Sky Trail di corsa in montagna.

La cuneese Sonia Chiapello, seconda dopo tre tappe, cercava la rimonta per alzare il trofeo finale ma si è dovuta accontentare della piazza d’onore generale e del terzo posto di tappa.

Il meteo, inclemente, ha flagellato la gara per tutti i 45 km e 2200 metri di dislivello positivo affrontati, con pioggia battente e nevischio in quota rendendo la competizione ancora più combattuta e difficile.

Chiapello ha condotto una gara di testa nei primi chilometri per poi subire nella seconda parte di gara il recupero di Daniela Rota (Team Scott), poi vincitrice, e di Marta Cassai, giunta seconda al traguardo.

La cuneese, nonostante un ottimo terzo posto finale, ha recuperato solo parzialmente il distacco dalla leader della classifica generale Chiara Innocenti che ha mantenuto per pochi punti la leadership grazie all'ottavo posto conquistato.

Per la portacolori del Team Martin Diecizerouno, allenata dal coach Alessio Alfier, un altro passo importante nel percorso di crescita intrapreso oltre un anno fa.

In questo finale di stagione sarà impegnata prima al Monte Casto Trail, gara di assoluto livello in programma a Biella e ultima tappa del circuito Piemonte Challenge, e poi al Puglia by UTMB, in programma a inizio novembre a Castellaneta (Taranto).