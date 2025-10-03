Un nuovo traguardo per la carriera del Monica Balestra: assegnato il 6° Dan di Judo

Un riconoscimento prestigioso arricchisce la carriera di Monica Balestra, che domenica 28 settembre, presso il Palazzetto dello Sport di Leini, ha ricevuto la promozione al 6° Dan di Judo.

Questo traguardo è riservato a chi ha dedicato la propria vita al judo, distinguendosi non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’abilità di trasmettere i valori e gli insegnamenti di questa disciplina. Monica ha accompagnato generazioni di bambini, a partire dai 4 anni, nel loro percorso sul tatami.

Il nuovo grado testimonia anni di successi e impegno, sia come atleta che come Maestro, contribuendo alla crescita e alla diffusione del judo. Questa promozione non rappresenta solo un riconoscimento tecnico, ma anche un attestato di leadership e riferimento per tutta la comunità judoistica.

Un sentito ringraziamento al M. Gino Brachelente e al M. Antonio Carnebianca, il cui supporto costante ha reso possibile questo importante traguardo e al M. Nando Fusacchia, 6° Dan dell’associazione Judo Fossano, per la costante collaborazione durante tutto il cammino che ha portato a questo risultato.