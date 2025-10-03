 / Sport

Sport | 03 ottobre 2025, 20:56

Volley B1/F: il Mondovì Volley si aggiudica l'allenamento congiunto con il Cus Torino al tie-break; Coach Basso: "Fatto un piccolo passo in avanti" (VIDEO)

Allenamento congiunto per il Puma, che questo pomeriggio ha ospitato al PalaManera le parigrado del Cus Torino; Il Mondovì si è imposto per 3-2 al termine di una sfida all'insegna del grande equilibrio

Claudio Basso

Prestazione in chiaroscuro per il Mondovì Volley, che questo pomeriggio ha terminato l'allenamento congiunto con le parigrado del Cus Torino con una vittoria al tie-break (25-23; 22-25; 18-25; 25-21; 15-13). Si è trattata di una partita all'insegna del grande equilibrio, dove entrambe le formazioni hanno fatto vedere spunti positivi, ma anche diversi aspetti da migliorare. Insomma, è stata la classica partita di pre-campionato, di quelle in cui i giudizi rischiano di essere troppo affrettati e le previsioni sul futuro prontamente smentite dal campo. 

Sta di fatto, che a poco più di una settimana dall'inizio del campionato, visto che sabato 11 ottobre le pumine ospiteranno il Palau, coach Basso ha testato tutte le giocatrici a disposizione, cercando soluzioni di gioco anche alternative. Un test utile, dunque, anche per assimilare meglio gli schemi e per avvicinarsi al ritmo partita. La squadra monregalese deve ancora crescere tanto e questo è evidente. In più, come dice il suo allenatore: "le ragazze devono essere pronte a lottare". Ecco le sensazioni del tecnico Claudio Basso raccolte al termine dell'allenamento congiunto con il Cus Torino:

Matteo La Viola

