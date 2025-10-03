Effetto nostalgia al Caffè letterario di Bra con Goldrake

Ve lo ricordate Goldrake? Che domande, direte voi, e chi se lo scorda? Il 5 ottobre del 1975, in Giappone, andava in onda la prima puntata di Ufo Robot Grendizer (in italiano, Ufo Robot Goldrake) la celebre serie animata ideata da Go Nagai che in seguito aprirà la strada allo sbarco degli anime in Occidente.

Ebbene, a distanza di ben 50 anni, la saga originale torna in tv, precisamente su Rai Due. Dal 5 ottobre, alle ore 19 in punto, ritroveremo le avventure di Actarus, Venusia e Alcor in versione restaurata per un autentico tuffo nel passato.

In fondo è così che nasceva quella che verrà poi definita la “tivù dei ragazzi”: dal lunedì al venerdì, in una fascia oraria che oggi si rivolge a spettatori di altre età, Goldrake ci prendeva per mano e ci accompagnava nel mondo della fantascienza, in un’epoca in cui la password per i sogni era solo la fantasia.

Tra “lame rotanti” e “tuoni spaziali”, il cartone animato entrò nelle vite dei giovanissimi, mostrandosi per quello che era: un concentrato di azione, dramma e messaggi profondi, su tutti l’importanza della cooperazione, il rispetto della natura e il senso di giustizia anche nei confronti degli esseri più indifesi.

Eppure la violenza non è l’arma prediletta dal protagonista: a risolvere molte battaglie non sono i missili o l’alabarda spaziale di cui il robot è munito, ma la straordinaria forza di volontà di chi lo guida, che lo spinge a rialzarsi a ogni costo pur di proteggere ciò che c’è di più caro al mondo: la vita degli esseri viventi.

In Goldrake c’era tutto quello di cui si ha bisogno quando si vuole una storia: l’epopea, i toni da tragedia shakespeariana, la psicologia dei personaggi, i cavalieri, l’arme e gli amori e, soprattutto, la nostalgia del futuro. Atlas Ufo Robot finisce come deve finire, dopo 70 puntate: Actarus sconfigge l’impero di Vega, libera l’intera galassia, torna a casa e lì è invecchiato, abbandonandoci al nostro destino televisivo e consegnandoci ad altri eroi che non valevano una sua sola unghia.

C’è da giurare che più di qualcuno vorrebbe che Goldrake tornasse operativo, per portare la pace una volta per tutte.