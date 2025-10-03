Finita l’avventura Joseph Atorino alla trasmissione “Uomini e Donne” su Canale 5

È finita ieri pomeriggio, giovedì 2 ottobre, l’avventura televisiva di Joseph Atorino, 50 anni, saviglianese, nella trasmissione di Canale 5 ‘Uomini e Donne.’

Atorino era approdato nello studio del 'dating show' (ovvero un format televisivo in cui persone 'single' si incontrano, si conoscono e cercano di sviluppare una relazione, spesso con l'obiettivo di trovare un partner) di Maria De Filippi il 22 settembre, deciso a conoscere Sabrina, la ‘dama’ dagli occhi azzurri che lo aveva colpito al punto da convincerlo a candidarsi come ‘cavaliere’.

LEGGI QUI https://www.targatocn.it/2025/09/30/leggi-notizia/argomenti/targato-curiosita/articolo/joseph-atorino-da-savigliano-a-canale-5-alla-corte-di-maria-de-filippi.html

Dopo il debutto in puntata, con la presentazione ufficiale e la prima esterna a piazza Navona, (trasmessa venerdì 26 settembre), tra luci e telecamere, i due avevano poi avuto nei giorni successivi anche un incontro privato a Roma, a cena in un ristorante, oltre a qualche telefonata.

La distanza – lui in Piemonte, lei a Reggio Emilia – non ha però favorito la conoscenza, oltre alla diversità di carattere e la mancanza di empatia.

Ieri Sabrina ha messo fine alla frequentazione, spiegando che, al di là delle prime impressioni, non c’era il feeling che sembrava emergere inizialmente: “Alcuni atteggiamenti non facevano per me. Anche la sua chiusura e distacco nei miei confronti. Mi dispiace comunque perché era una bella persona” ha dichiarato davanti alle telecamere la ‘dama’.

Joseph ha accolto la decisione con serenità: “Se non ci fosse stato il rifiuto da parte di Sabrina lo avrei detto io. Non avevamo assolutamente nulla in comune, ma queste cose si capiscono solo quando ci si frequenta. Anche se è stata breve, ho subito intuito che non era la persona giusta per me”.

Prima di lasciare lo studio, Atorino ha voluto salutare personalmente Maria De Filippi, appollaiata come sempre sulla sua iconica scala, e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, a cui ha scherzosamente detto: “Ti manderò il catalogo delle pietre di Luserna”.

Proprio il doppio lavoro è stato parte della sua presentazione in trasmissione: Joseph si occupa della vendita di pietre di Luserna per una ditta di Envie e, la sera, dà una mano in una sala giochi a Saluzzo.

Una vita divisa tra due impieghi, la famiglia con il figlio Samuel di 23 anni e la figlia Giulia di 18, che dopo il divorzio vivono con lui e, per un breve periodo, la ribalta televisiva.

Se l’esperienza a ‘Uomini e Donne’ non ha portato a scalfire il cuore di Sabrina, Joseph ha comunque conquistato simpatia e seguito: dopo le apparizioni in tv, molte donne lo hanno infatti contattato tramite i social e non è escluso che proprio tra le sue nuove ammiratrici possa trovare, in futuro, l’anima gemella.