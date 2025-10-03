Alba: fino al 3 novembre è possibile parcheggiare nell’area Inail in piazza Prunotto

Fino a lunedì 3 novembre è possibile parcheggiare gratuitamente nell’area recintata adiacente a piazza Prunotto ad Alba, grazie alla disponibilità dell’Inail, proprietaria del terreno, che ne ha concesso l’uso al Comune.
La decisione si inserisce nel contesto delle manifestazioni dell’autunno albese legate alla 95ª Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, durante le quali piazza Sarti e piazza Medford risultano occupate e non disponibili per il parcheggio.
Per far fronte alla conseguente riduzione di posti auto, il sindaco Alberto Gatto anche quest’anno ha richiesto e ottenuto dall’ente previdenziale la possibilità di utilizzare temporaneamente l’area come parcheggio.