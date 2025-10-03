Cuneo Granda Volley fa pari e patta contro Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 nell’ultimo impegno del prestagione

Ultimo appuntamento del precampionato per Cuneo Granda Volley, che ha ospitato Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 al Palazzetto dello Sport di Cuneo. L’allenamento congiunto ha visto le due squadre impattare per 2-2 ed è stato importante prima dell’apertura ufficiale della Serie A1, in programma lunedì 6 ottobre alle 20:30 contro Cbf Balducci Hr Macerata in trasferta.

1° set

Avvio di partita molto equilibrato: Chieri avanti 7-8. Il parziale resta tirato, finché le ospiti non prendono un buon break (13-16). Nel finale la Reale Mutua allunga, chiudendo 17-25.

2° set

L’inizio del secondo parziale ricalca l’equilibrio del primo: 8-7. Così la partita si infiamma, con le due squadre che restano a stretto contatto (15-16). Nel finale si lotta con forza (20-20), ma sono le Gatte ad avere l’ultima parola, portando a casa il set 26-24.

3° set

Il terzo set segue un copione diverso: Gatte avanti 8-4. Nel cuore del parziale Chieri torna sotto, portandosi a -2 (16-14), ma è Cuneo a salire per prima in zona checkout con un super break: 20-14. Nel finale le Gatte gestiscono il vantaggio, chiudendo il parziale sul 25-21.

4° set

Il quarto parziale inizia con le Gatte sul pezzo (4-0), ma Chieri rientra subito: 6-8. Così le ospiti spingono forte sul gas, fino a salire sul +6 (10-16). Nel finale Cuneo recupera e ci prova fino all’ultimo, ma deve cedere 22-25.

“Sono molto contento perché si è vista una qualità di gioco altissima – ha commentato Francois Salvagni - Aspettavamo di essere in un’ottima forma fisica ed è successo grazie al lavoro di Ezio Bramard. Dopo Stoccarda ci siamo trovate in albergo, abbiamo parlato e oggi in campo ho visto cosa ci siamo dette. Nei momenti difficili dobbiamo credere nel processo. Abbiamo lavorato tantissimo e oggi si sono visti i frutti”.

Cuneo Granda Volley 2-2 Real Mutua Fenera Chieri ‘76 (17-25, 26-24, 25-21, 22-25)

Cuneo Granda Volley: Signorile (1), Diop (17), Pucelj (12), Rivero (1), Keene (6), Cecconello (2), Bardaro (L)

Entrate: Martinez (1), Koulisiani (2), Magnani (L), Allaoui (1), Atamah (2), Pritchard (13)

Non entrate: Marring