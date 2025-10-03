Cuneo Volley, due talenti crescono: Giraudo e Colasanti in SuperLega accanto ai campioni [VIDEO]

Nel pomeriggio di venerdì 3 ottobre, presso la sede di Madonna dell’Olmo di Sames Antincendio, storico sponsor del Cuneo Volley, è andata in scena la presentazione ufficiale di Federico Giraudo e Giulio Colasanti, due giovani cresciuti nel settore giovanile biancoblù che, a partire da questa stagione, faranno parte a pieno titolo della prima squadra in SuperLega.

Accanto a loro il presidente Gabriele Costamagna, il responsabile del settore giovanile Mario Barbiero, il direttore generale Davide Bima e Andrea Massarenti, co-titolare di Sames Antincendio, a testimonianza di un legame saldo tra club e sponsor.

"Questa è una conferenza a cui tenevo particolarmente – ha esordito Costamagna – perché presentiamo due ragazzi che hanno fatto parte del nostro settore giovanile e che hanno lavorato molto bene in questi anni. Federico ha iniziato a 13 anni con noi e ora, a 19, approda in prima squadra; Giulio invece è arrivato da Roma tre stagioni fa nella nostra foresteria: all’inizio era un bambino, ma ha subito dimostrato maturità dentro e fuori dal campo. Ora entrambi avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori".

Il presidente ha poi voluto rivolgere un pensiero particolare ad Alessandro Marino, che fino a pochi mesi fa è stato l'anima del settore giovanile cuneese: "In questi anni ci ha supportato tantissimo e tre anni fa fu lui a spingere perché il nostro movimento continuasse a investire sul settore giovanile. Quest’anno, per motivi personali, non potrà essere presente come in passato, ma a lui va il nostro sincero ringraziamento".

Parole ribadite da Barbiero, che ha voluto sottolineare la particolarità del percorso dei giovani giocatori: "Sia Federico che Giulio hanno fatto una scelta di vita. Non è semplice reggere i carichi di allenamento quotidiani, le doppie sedute, le difficoltà di adattamento. Pochi in Italia hanno la possibilità di fare questo salto, e loro lo hanno meritato. Per Cuneo è un momento significativo della storia recente: avere i giocatori più giovani della SuperLega è motivo di orgoglio".

Costamagna ha inoltre sottolineato l’impegno della società sul vivaio: "Il settore giovanile non è facile da mantenere, servono allenatori appassionati, tempo e sacrificio. Ma la soddisfazione di veder crescere ragazzi come Federico e Giulio è immensa. Abbiamo investito in una seconda foresteria, perché crediamo che questo progetto sia anche una scuola di vita".

Visibilmente emozionati i due protagonisti. Giraudo ha confessato: "Sono orgoglioso di questa promozione, un po’ inaspettata. Ringrazio la società che ha creduto in me. È un’opportunità che hanno in pochi e cercherò di dare il massimo ogni giorno. Anche se sto ancora frequentando la quinta superiore, so che sarà un anno di sacrifici ma sono pronto".

Colasanti ha aggiunto: "È il coronamento di due anni di lavoro lontano da casa. Allenarmi con campioni come Zaytsev e Baranowicz è un onore: ogni consiglio che ci danno è oro" E Giraudo: "Per me, che consideravo Zaytsev un idolo, trovarmi ora al suo fianco è un sogno che non pensavo di realizzare".

Un pomeriggio che ha raccontato la storia di due ragazzi e del loro futuro, ma anche la forza di un club che, pur tra difficoltà, continua a investire sui giovani. Ora la parola passa al campo, dove Giraudo e Colasanti proveranno a trasformare l’entusiasmo in concretezza. Obiettivo di entrambi: entrare.

QUI SOTTO IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA STAMPA: