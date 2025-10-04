Una giornata di porte aperte per le associazioni di pubblica assistenza della Granda

Sabato 11 ottobre le Pubbliche Assistenze Anpas del Piemonte apriranno le loro sedi al pubblico per l’Open Day regionale, una giornata rivolta a cittadini di tutte le età per avvicinarsi al volontariato e apprendere gesti che possono salvare una vita. Tra corsi gratuiti di primo soccorso, dimostrazioni pratiche, percorsi esperienziali, visite alle ambulanze e attività pensate per le scuole, sarà possibile conoscere da vicino l’impegno quotidiano dei volontari e scoprire come diventare parte attiva della comunità.

Nel corso dell’iniziativa verrà consegnato anche il Premio Giovani Anpas, pensato per valorizzare l’impegno delle nuove generazioni di volontari. L’Open Day si conferma così un’occasione di incontro e partecipazione, oltre che uno strumento per rafforzare la rete di solidarietà che Anpas porta avanti ogni giorno sul territorio piemontese.

Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte, sottolinea: «Giunta alla sua terza edizione, l’Open Day Anpas è molto più di una semplice giornata di porte aperte, è l’opportunità di incontrare la popolazione piemontese, raccontare dall’interno la vita delle associazioni e condividere i valori che animano quotidianamente i nostri volontari. È anche un momento di festa e di riconoscimento per tutte le donne e gli uomini che, con impegno e passione, contribuiscono al sistema di soccorso in Piemonte. Quest’anno, con un’attenzione particolare ai giovani, il Comitato regionale premierà i volontari che hanno contribuito nel favorire la crescita e lo sviluppo del volontariato giovanile all’interno delle proprie associazioni».

COSÌ IN PROVINCIA DI CUNEO

Croce Verde Saluzzo accoglierà studenti delle scuole medie e superiori per corsi di primo soccorso e attività dimostrative in sede dalle 8:30 alle 12:30. Nel pomeriggio, le attività dei volontari proseguiranno all’Oratorio Don Bosco di Saluzzo, aperto a tutta la cittadinanza.

Croce Bianca Fossano propone un corso di primo soccorso pediatrico gratuito, dalle ore 9:00 presso la sede di piazza della Paglia 3 a Fossano. Un’opportunità per imparare le basi del soccorso ai più piccoli e conoscere più da vicino il lavoro dei volontari. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti. Per informazioni e prenotazioni: 0172 634968.

Avav – Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo organizza il proprio Open Day dalle 15:00 alle 18:00 con un programma completo che include: presentazione dell’associazione, spiegazione del ruolo del volontario soccorritore, simulazioni chiamata di soccorso al Numero unico di emergenza 112, stazioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, scenari di soccorso, esposizione dei mezzi e momenti conviviali con merenda e aperitivo.

Gruppo Volontari Ambulanza Clavesana proporrà ai visitatori nozioni di primo soccorso e massaggio cardiaco, visite guidate ai mezzi e spiegazioni sulle strumentazioni, informazioni su come diventare volontario e sul funzionamento del numero unico d’emergenza 112 e momenti ludici per i più piccoli.

Asava Alba – Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza aprirà le porte dalle 10:30 alle 18:00, offrendo ai partecipanti l’occasione di scoprire il mondo del soccorso attraverso uno spettacolo di magia, merenda per i bambini e una lezione dimostrativa sulla disostruzione delle vie aeree.

Infine, Croce Verde Bagnolo Piemonte organizzerà corsi BLS pediatrici e per adulti, visite guidate della sede e dei mezzi, dimostrazioni di primo soccorso e massaggio cardiaco, attività di prevenzione sanitaria (controllo gratuito di pressione arteriosa, saturazione e glicemia), oltre a fornire informazioni su come diventare volontario e sul servizio civile universale.