Basket, Serie D: domani l’esordio ad Alba per l’Olimpo

Si accendono i riflettori sulla nuova stagione del basket ad Alba, con l’Olimpo Basket che scenderà in campo domenica alle 18:30 al Pala Langhe.

Tra le fila delle aquile biancorosse un gruppo di giovanissimi, con ragazzi nati tra il 2003 e il 2008 e con diversi ragazzi che affronteranno un doppio campionato tra Under 19 Eccellenza e Serie D.

L’ossatura i giovanissimi della squadra Under 19 Eccellenza Campus, con i 2008 Pietro Nastasi, Davide Cielo, Leonardo Schellino, Tommaso Occelli e Marco Coucourde, il 2007 Filippo Moschini e i 2006 De Carolis e Orrù.

A loro si affiancano i 2004 Gianluca Nardin, Yan Zobolas, volti noti in casa Olimpo, e i nuovi arrivi Stefano Nicola (classe 2003) da Gators, Alberto Gobbino (2004) e Marco Rosa (2003) entrambi di Asti e protagonisti negli ultimi anni di campionati di D e C.

Daranno una mano negli allenamenti anche alcuni ragazzi della U19 Olimpo.

A guidare il gruppo sarà lo staff tecnico confermato dei coach Roberto Schinca e Stefano Biglia e del preparatore Fulvio Crema. L’obiettivo è crescere e provare a competere con tutti, cercando anche di far divertire il pubblico.

Dopo il Palio degli Asini, l’appuntamento è per domani, domenica 5 ottobre, alle 18:30 al Pala Langhe.