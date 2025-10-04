"Castagna d'Oro", il premio a Luca Crosetto

Grande successo della Cena di gala di venerdì 3 ottobre, a Frabosa Sottana, appuntamento che ha inaugurato la manifestazione organizzata dall'Associazione Mondolè.

I commensali hanno gustato e apprezzato un menù di qualità preparato dello Chef “Ezzelino” con la sua brigata, in collaborazione con il resident chef Andrea Bertolino, e servizio in sala curato dall’Istituto Alberghiero di Mondovì.

Durante la serata è stata consegnato il premio "Castagna d’Oro" al Dott. Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo e Confartigianato Cuneo.

Questa sera, sempre al Galà Palace, l'intervista a Roby Facchinetti, tastierista dei Pooh, a cura di Marino Bartoletti. Domani mattina intervista a tre, con i campioni di ciclismo Ballan, Saronni e Moser, mentre nel pomeriggio sarà la volta di Gianluigi Buffon, Ilaria d'Amico, Sofia Raffaeli, Simone Cerasuolo e Francesco Repice, a partire dalle 14.30.