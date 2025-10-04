 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 04 ottobre 2025, 18:15

Val Maira: a Roccabruna le nostre belle montagne e la loro cucina raccontate nel filmato “Il piatto forte dei rifugi, camminando dalle Alpi Marittime alle Cozie”

Sabato 4 ottobre dalle ore 19.00 in piazza G. Giorsetti, il film realizzato da Tiziana Fantino che racconta la buona cucina delle strutture alpine in quota

Tiziana Fantino

Tiziana Fantino

Le nostre belle montagne raccontate attraverso la loro cucina in quota, con i piatti e le ricette che rievocano le nostre tradizioni e la nostra storia. Peculiarità custodite e valorizzate dai gestori dei rifugi alpini e scoperte una ad una attraverso le camminate e l’ingresso direttamente nelle cucine dei presidi da parte di Tiziana Fantino, videomaker cuneese, appassionata di escursionismo, che ha ideato e realizzato il filmato per valorizzare la sostenibilità e il mangiare sano.

La Pro Loco di Roccabruna, organizza questa sera (sabato 4 ottobre a partire dalle ore 19.00) la proiezione del filmato «Il piatto forte dei rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie». 

All’interno della tensostruttura dove verrà proiettato il filmato, sarà possibile sedersi per degustare le offerte enogastronomiche proposte dallo street food nel contesto della 46^Fiera Gran Castagnata e 21^ Fiera di Valle. 

L’ingresso alla proiezione è gratuito fino ad esaurimento posti a sedere. 

Informazioni: 333.9326044 e 345.0414659.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium