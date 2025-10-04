Val Maira: a Roccabruna le nostre belle montagne e la loro cucina raccontate nel filmato “Il piatto forte dei rifugi, camminando dalle Alpi Marittime alle Cozie”

Le nostre belle montagne raccontate attraverso la loro cucina in quota, con i piatti e le ricette che rievocano le nostre tradizioni e la nostra storia. Peculiarità custodite e valorizzate dai gestori dei rifugi alpini e scoperte una ad una attraverso le camminate e l’ingresso direttamente nelle cucine dei presidi da parte di Tiziana Fantino, videomaker cuneese, appassionata di escursionismo, che ha ideato e realizzato il filmato per valorizzare la sostenibilità e il mangiare sano.

La Pro Loco di Roccabruna, organizza questa sera (sabato 4 ottobre a partire dalle ore 19.00) la proiezione del filmato «Il piatto forte dei rifugi - Camminando dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie».

All’interno della tensostruttura dove verrà proiettato il filmato, sarà possibile sedersi per degustare le offerte enogastronomiche proposte dallo street food nel contesto della 46^Fiera Gran Castagnata e 21^ Fiera di Valle.

L’ingresso alla proiezione è gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

Informazioni: 333.9326044 e 345.0414659.