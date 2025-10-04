 / Pallapugno

Pallapugno | 04 ottobre 2025, 14:29

Pallapugno, al Mermet di Alba l'andata della finale del campionato di Serie A

Alle 14.30 Paolo Vacchetto (Terre del Barolo Albese) sfida il fratello Massimo Vacchetto (Marchisio Nocciole Cortemilia)

Ha preso il via alle 14.30 di oggi, presso lo sferisterio Mermet di Alba, l'andata di finale del  campionato di Serie A di Pallapungo, con la Paolo Vacchetto, 29 anni (Terre del Barolo Albese) a contendersi il titolo con il fratello Massimo, 32 anni (Marchisio Nocciole Cortemilia).

A completare la prima formazione, con capitano Paolo Vacchetto, Bruno Campagno 36 anni, Alessandro Veglio 22 anni e Francesco Pola 22 anni (A disposizione: Diego Costantin Banu, Stefano Rivella e Stefano Negro; Dt: Domenico Raimondo e Gianluca Busca).

Per la Marchisio Nocciole Cortemilia, guidati dal capitano Massimo Vacchetto, Giulio Cane 21 anni, Francesco Rivetti 33 anni e Marco Parussa 38 anni (A disposizione: Tommaso Balbiano e Fabio Marchisio; Dt: Gianni Rigo e Fabio Marchisio).

Arbitri dell'incontro: Massimo Ardenti, Stefano Castellotto e Andrea Ferracin.

La finale di ritorno Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese verrà disputata in data da definire a Cortemilia.

Domani 5 ottobre alle ore 15.00 a Scaletta Uzzone, invece la Finale di Andata della Serie B tra Gottasecca – Bcc Pianfei Pro Paschese; il ritorno Bcc Pianfei Pro Paschese – Gottasecca in data da definire a Madonna del Pasco.

Per la serie C1, infine, si era conclusa sul 5-11 la finale di andata disputatasi tra Centro Incontri Gallese – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, a San Pietro del Gallo. La finale di ritorno Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Centro Incontri Gallese verrà disputata oggi, 4 ottobre, alle ore 18 a Ceva. 

