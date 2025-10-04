Pallapugno, al Mermet di Alba l'andata della finale del campionato di Serie A

Ha preso il via alle 14.30 di oggi, presso lo sferisterio Mermet di Alba, l'andata di finale del campionato di Serie A di Pallapungo, con la Paolo Vacchetto, 29 anni (Terre del Barolo Albese) a contendersi il titolo con il fratello Massimo, 32 anni (Marchisio Nocciole Cortemilia).

A completare la prima formazione, con capitano Paolo Vacchetto, Bruno Campagno 36 anni, Alessandro Veglio 22 anni e Francesco Pola 22 anni (A disposizione: Diego Costantin Banu, Stefano Rivella e Stefano Negro; Dt: Domenico Raimondo e Gianluca Busca).

Per la Marchisio Nocciole Cortemilia, guidati dal capitano Massimo Vacchetto, Giulio Cane 21 anni, Francesco Rivetti 33 anni e Marco Parussa 38 anni (A disposizione: Tommaso Balbiano e Fabio Marchisio; Dt: Gianni Rigo e Fabio Marchisio).

Arbitri dell'incontro: Massimo Ardenti, Stefano Castellotto e Andrea Ferracin.

La finale di ritorno Marchisio Nocciole Cortemilia – Terre del Barolo Albese verrà disputata in data da definire a Cortemilia.

Domani 5 ottobre alle ore 15.00 a Scaletta Uzzone, invece la Finale di Andata della Serie B tra Gottasecca – Bcc Pianfei Pro Paschese; il ritorno Bcc Pianfei Pro Paschese – Gottasecca in data da definire a Madonna del Pasco.

Per la serie C1, infine, si era conclusa sul 5-11 la finale di andata disputatasi tra Centro Incontri Gallese – Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva, a San Pietro del Gallo. La finale di ritorno Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva – Centro Incontri Gallese verrà disputata oggi, 4 ottobre, alle ore 18 a Ceva.