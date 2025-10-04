Pallapugno, all’Albese la finale di andata

Nella cornice dello storico sferisterio Mermet di Alba, Paolo Vacchetto batte il fratello Massimo, nel derby di famiglia disputato per la finale di andata dei play-off scudetto di Serie A di Pallapugno: la Terre del Barolo Albese batte la Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10.

Comincia forte la Marchisio Nocciole Cortemilia, che si porta subito sullo 0-2. Dopo lo 0-3 di Massimo Vacchetto, cenni di ripresa della quadretta di casa che fa il primo punto: dopo mezz'ora di gioco il punteggio è 1-3. Quindi completa la rimonta la Terre del Barolo Albese, portandosi sul 3-3, e andando oltre: con 6 giochi di fila Paolo Vacchetto ribalta la partita sul 6-3. Dopo un' ora e mezza di gioco si va al riposo sul 6-4 in favore della Terre del Barolo Albese. Primo tempo dai due volti: partenza sprint di Massimo Vacchetto, poi grande rimonta dei padroni di casa che infilano 6 giochi di fila prima di cedere il decimo. Si riprende, con grande equilibrio: 7-7, quindi 10-10.

Appuntamento a sabato prossimo a Cortemilia, per la finale di ritorno.